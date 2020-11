Pokémon GO enregistre une année record avec 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il semblerait que cette année 2020 soit la plus lucrative depuis le lancement de Pokémon GO en juin 2016, enregistrant ainsiSelon les rapports de Sensor Tower , ces derniers provenant de l'App Store d'iOS et de Google Play pour Android. De ce fait,, alors qu'il reste encore deux mois avant la fin de 2020.et son jeu d'apprenti maître Pokémon.Depuis sa parution en 2016,. Non seulement cette année a été la première où Pokémon GO a mis en place un ticket virtuel pour ses événements vedettes du Go Fest, mais il les a également rendus mondiaux, afin que tout le monde puisse y assister. De ce fait,Aussi, l'un des changements majeurs de 2020 dans Pokémon GO a été. Avec la crise sanitaire actuelle, la majorité des joueurs ont été contraints de jouer depuis chez eux, et cette nouvelle mise en place a automatiquement généré davantage de revenus. Enfin, si l'on additionne toutes ces nouveautés et les événements réguliers mis en place au fil des ans, ce record n'est pas étonnant.Comme dit plus haut, à ce jour,. Le Japon se classe deuxième avec 1,3 milliard de dollars de recettes, soit 31,3 %, tandis que l'Allemagne se classe troisième avec 238,6 millions de dollars, soit 5,7 %.Concernant, le jeu dea généré. Le Brésil, quant à lui, a accumulé 65,2 millions de téléchargements, soit près de 11 %, et le Mexique se classe troisième avec 37,3 millions, soit 6,2 %.