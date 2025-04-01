Pokémon GO : Des Poké Balls et plusieurs Pokémon à l'honneur pour l'heure vedette du 1er avril

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Pour célébrer le 1er avril 2025, les choses seront un peu différentes de d'habitude.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. L'événement du mardi 1er avril 2025 est intitulé « What's That Poké Ball ? »
L'heure vedette du 1er avril offrira des Poké Balls, et ce n'est pas une blague
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un Pokémon.
Cette semaine, plusieurs Pokémon sont à l'affiche à l'occasion du 1er
avril 2025.
En effet, vous pourrez espérer croiser le chemin des Pokémon listés ci-dessous entre 18 heures et 19 heures ce mardi :
- Voltorbe
- Voltorbe de Hisui
- Électrode
- Électrode de Hisui
- Trompignon
- Gaulet
- Limonde de Galar
Qui plus est, vous aurez l'opportunité de récolter des Poké Balls, des Super Balls ainsi que des Hyper Balls.
Une étude ponctuelle est également disponible, et sa complétion vous récompensera d'un Super Incubateur. Les missions confiées sont relativement simples, puisque vous devrez marcher un peu, puis attraper et transférer des Pokémon. Au regard des butins à la clé, ne ratez pas l'heure vedette du 1er avril de Pokémon GO, et profitez-en pour faire le plein de Poké Balls !
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