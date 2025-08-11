Pokémon GO : Comment battre Kyogre Obscur ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 août 2025 à 14h17
Kyogre Obscur sera l'adversaire des joueurs sur Pokémon GO au cours de l'événement Jours Heureux : Offensive en août 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer, peut-être même sous sa forme chromatique.
Pokémon GO : Comment battre Kyogre Obscur ?
Kyogre Obscur fait son entrée sur Pokémon GO en août 2025 au cours de l'événement Jours heureux : Offensive. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection. Si la chance vous sourit, vous pourrez même l'obtenir sous sa forme chromatique

Quelles sont ses faiblesses ? Quels Pokémon et attaques sont les plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
 

Les faiblesses et les forces de Kyogre Obscur sur Pokémon GO

Kyogre Obscur est un Pokémon légendaire de type Eau, et pour venir à bout de cet adversaire, vous n'aurez d'autre solution que d'exploiter aux mieux ses faiblesses, c'est-à-dire les attaques de type Plante et Électrik. D'un autre côté, il se montrera très résistant aux attaques de type :
  • Glace
  • Eau
  • Feu
  • Acier
kyogre-obscur

Notez que dans le cadre d'un combat contre Kyogre Obscur, il est recommandé de constituer un groupe d'au moins 4 joueurs, voire 5 ou 6 pour que le combat devienne facile. Néanmoins, les plus aguerris parmi vous pourraient battre ce Pokémon à 2 ou 3, et à condition d'utiliser des Gemmes purifiées. Pour rappel, vous pouvez en obtenir en participant à des Raids Obscurs ou en venant à bout des membres de la Team GO Rocket (4 fragments = une gemme).

Quels Pokémon utiliser pour battre Kyogre Obscur sur Pokémon GO ?

Bien que cette liste soit non exhaustive, voici quelques-uns des Pokémon les plus efficaces pour battre Kyogre Obscur, ainsi que les attaques chargées et immédiates à privilégier :
  • Méga-Jungko → Taillade + Végé-Attaque
  • Méga-Florizarre → Fouet Lianes + Végé-Attaque
  • Méga-Rayquaza → Draco-Queue + Draco Ascension
  • Katagami → Tranch'Herbe + Lame Feuille
  • Zekrom → Rayon Chargé + Éclair Fou
  • Zarude → Fouet Lianes + Mégafouet
  • Raikou/Raikou Obscur → Éclair + Éclair Fou
  • Bouldeneu Obscur → Fouet Lianes + Mégafouet
  • Méga-Pharamp → Change Éclair + Élecanon
  • Shaymin (Forme Céleste) → Feuille Magik + Nœud Herbe
  • Kyurem Noir → Draco-Queue + Éclair Croix
  • Florizarre Obscur → Fouet Lianes + Végé-Attaque
  • Gorythmic → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, il vous faudra avoir recours à d'autres Pokémon de type Plante ou Électrik, puisque ces derniers sont à privilégier pour maximiser vos chances de vaincre Kyogre Obscur.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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