Pokémon GO : Comment battre Krabboss Gigamax ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 janvier 2025 à 12h41
Krabboss Gigamax est apparu sur Pokémon GO en janvier 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Krabboss Gigamax ?
Krabboss Gigamax a fait sa première apparition sur Pokémon GO en janvier 2025, au cours de la saison Double Destinée, qui a encore allongé la liste des Pokémon Dynamax et Gigamax. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le vaincre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Krabboss Gigamax ?

Quelles sont les faiblesses de Krabboss Gigamax ?

Krabboss Gigamax est un Pokémon de type Eau, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs (au moins 10) pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Krabboss Gigamax est particulièrement sensible :
  • Électrik 
  • Plante
krabboss-gigamax

Quelles sont les forces de Krabboss Gigamax ?

Au contraire, Krabboss Gigamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Feu
  • Acier
  • Glace
  • Eau

Quels Pokémon choisir pour battre Krabboss Gigamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax voire Gigamax. Si vous n'en avez pas, d'autres Pokémon pourraient toutefois faire l'affaire. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Krabboss Gigamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Florizarre Gigamax → Fouet Lianes + Végé-Attaque ou Lance-Soleil 
  • Salarsen Gigamax → Étincelle + Éclair Fou
  • Gorythmic → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
  • Florizarre → Fouet Lianes + Végé-Attaque ou Lance-Soleil 
  • Électhor → Éclair ou Rayon Chargé + Tonnerre
  • Ectoplasma Gigamax → Léchouille ou Griffe Ombre + Ball'Ombre
  • Badabouin → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
  • Herbizarre → Fouet Lianes + Mégafouet 
  • Bulbizarre → Fouet Lianes + Mégafouet
  • Ouistempo → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax de type Électrik ou Plante.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone
Pokémon GO 14 août 2026

Pokémon GO lance le Gadget d'Exploration, une fonctionnalité pour attraper des Pokémon sans regarder son téléphone

Le Gadget d'Exploration débarque sur Pokémon GO. Cette fonctionnalité assure la capture de Pokémon et les PhotoDisques à votre place, mais son déploiement provoque le débat parmi les Dresseurs.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Méga-Mewtwo Y parfait, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite offrant un Méga-Mewtwo Y parfait, offerte à tous les Dresseurs pour célébrer les 10 ans de Pokémon GO.
Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans
Pokémon GO 13 août 2026

Pokémon GO offre un cadeau exceptionnel à tous les Dresseurs pour ses 10 ans

Une surprise à laquelle vous ne vous attendiez sûrement pas est disponible sur Pokémon GO à l'occasion des 10 ans du célèbre jeu mobile de Niantic.

commentaire (0)