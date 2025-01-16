Pokémon GO : Comment battre Krabboss Gigamax ?

Krabboss Gigamax est apparu sur Pokémon GO en janvier 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Krabboss Gigamax
a fait sa première apparition sur Pokémon GO
en janvier 2025, au cours de la saison Double Destinée, qui a encore allongé la liste des Pokémon Dynamax et Gigamax. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le vaincre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Krabboss Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Krabboss Gigamax ?
Krabboss Gigamax
est un Pokémon de type Eau, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs (au moins 10) pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Krabboss Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Krabboss Gigamax ?
Au contraire, Krabboss Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
Quels Pokémon choisir pour battre Krabboss Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax voire Gigamax. Si vous n'en avez pas, d'autres Pokémon pourraient toutefois faire l'affaire. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Krabboss Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Florizarre Gigamax → Fouet Lianes + Végé-Attaque ou Lance-Soleil
- Salarsen Gigamax → Étincelle + Éclair Fou
- Gorythmic → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
- Florizarre → Fouet Lianes + Végé-Attaque ou Lance-Soleil
- Électhor → Éclair ou Rayon Chargé + Tonnerre
- Ectoplasma Gigamax → Léchouille ou Griffe Ombre + Ball'Ombre
- Badabouin → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
- Herbizarre → Fouet Lianes + Mégafouet
- Bulbizarre → Fouet Lianes + Mégafouet
- Ouistempo → Tranch'Herbe + Nœud Herbe
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax de type Électrik ou Plante.
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