Pokémon GO : Comment battre Évoli Dynamax ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 novembre 2025 à 15h04
Évoli Dynamax fait son entrée sur Pokémon GO en novembre 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Évoli Dynamax ?
Évoli Dynamax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO rencontreront pour la première fois au cours d'un Week-end Combat Dynamax, organisé du 21 au 24 novembre 2025, et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Évoli Dynamax ?

Quelles sont les faiblesses de Évoli Dynamax ?

Évoli Dynamax est un Pokémon de type Normal, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devrez de préférence vous grouper avec d'autres Dresseurs pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Évoli Dynamax est particulièrement sensible :
  • Combat
evoli-dynamax-week-end-combat-pokemon-go

Quelles sont les forces de Évoli Dynamax ?

Au contraire, Évoli Dynamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Spectre

Quels Pokémon choisir pour battre Évoli Dynamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax et Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Évoli Dynamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Mackogneur → Poing Karaté + Frappe G-Max
  • Shifours → Éclate-Roc + Pugilomax
  • Quartermac → Éclate-Roc + Pugilomax
  • Éthernatos → Direct Toxik + Canon Dynamax
  • Lézargus  → Pistolet à O + Gâchette G-Max
  • Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier + Gladius Maximus
  • Hexadron → Éclate-Roc + Pugilomax
  • Krabboss  → Tir de Boue + Bulles G-Max
  • Duralugon → Griffe Acier + Usure G-Max
  • Gorythmic → Griffe + Percussion G-Max
  • Pyrobut → Charge + Pyroballe G-Max
  • Angoliath → Coup Bas + Torpeur G-Max
Tanks
  • Melmetal → Éclair
  • Zamazenta Forme Bouclier Suprême → Griffe Acier
  • Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier
  • Lokhlass → Pistolet à O
  • Pachyradjah → Charge
  • Gorythmic → Griffe
  • Électhor → Éclair
  • Tortank → Pistolet à O
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax ou Gigamax de type Combat pour vaincre cet adversaire.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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