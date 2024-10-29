Pokémon GO : Comment battre Ectoplasma Gigamax ?

Ectoplasma Gigamax est apparu sur Pokémon GO en octobre 2024. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Ectoplasma Gigamax
a fait sa première apparition sur Pokémon GO
en octobre 2024, au cours de la saison Au Max, qui a introduit les Pokémon Dynamax et Gigamax. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le vaincre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Ectoplasma Gigamax ?
Quelles sont les faiblesses de Ectoplasma Gigamax ?
Ectoplasma Gigamax
est un Pokémon de type Spectre et Poison, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs (au moins 10) pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Ectoplasma Gigamax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Ectoplasma Gigamax ?
Au contraire, Ectoplasma Gigamax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Combat
- Poison
- Fée
- Plante
- Insecte
- Normal
Quels Pokémon choisir pour battre Ectoplasma Gigamax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Ectoplasma Gigamax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Ectoplasma Dynamax → Griffe Ombre + Ball'Ombre
- Métalosse Dynamax → Psykoud'Boul + Psyko
- Lézargus Dynamax → Pistoler à O + Ball'Ombre
- Tortank Dynamax → Morsure + Hydrocanon ou Hydroblast
- Rongrigou Dynamax → Coud'Boue + Mâchouille
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax de type Spectre, Ténèbres, Sol ou Psy. De plus, n'oubliez pas de récupérer 800 Particules Max
au préalable, afin de pouvoir participer au combat.
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