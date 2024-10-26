Pokémon GO : Comment battre Dracaufeu Gigamax ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 octobre 2024 à 18h58
Dracaufeu Gigamax est apparu sur Pokémon GO en octobre 2024. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Pokémon GO : Comment battre Dracaufeu Gigamax ?
Dracaufeu Gigamax a fait sa première apparition sur Pokémon GO en octobre 2024, au cours de la saison Au Max, qui a introduit les Pokémon Dynamax et Gigamax. Réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le vaincre facilement et l'ajouter à votre collection.

Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.

Comment battre Dracaufeu Gigamax ?

Quelles sont les faiblesses de Dracaufeu Gigamax ?

Dracaufeu Gigamax est un Pokémon de type Vol et Feu, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Or, même en exploitant ses points faibles, vous devez tout de même vous grouper avec d'autres Dresseurs (au moins 10) pour sortir victorieux du combat. Voici les types auxquels Dracaufeu Gigamax est particulièrement sensible :
  • Électrik
  • Roche
  • Eau
Pokemon-GO-Gigamax-Dracaufeu

Quelles sont les forces de Dracaufeu Gigamax ?

Au contraire, Dracaufeu Gigamax pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type : 
  • Fée 
  • Combat
  • Feu
  • Sol
  • Acier 
  • Plante
  • Insecte

Quels Pokémon choisir pour battre Dracaufeu Gigamax ?

Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon Gigamax, c'est-à-dire à un Pokémon géant et surpuissant, est de faire appel à des Pokémon Dynamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Dracaufeu Gigamax, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
  • Lézargus Dynamax → Pistolet à O + Surf
  • Ectoplasma Dynamax → Griffe Ombre + Ball'Ombre
  • Tortank Dynamax → Pistolet à O + Hydroblast/Hydrocanon
  • Métalosse Dynamax → Psykoud'Boul + Psyko
  • Moumouflon Dynamax → Charge + Éclair fou
  • Dracaufeu Dynamax → Lame d'Air + Draco-Griffe
  • Gorythmic Dynamax → Griffe + Telluriforce
  • Pyrobut Dynamax → Charge + Lance-Flammes
  • Rongrigou Dynamax → Charge + Plaquage
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon Dynamax de type Électrik, Roche ou Eau. De plus, n'oubliez pas de récupérer 800 Particules Max au préalable, afin de pouvoir participer au combat.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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