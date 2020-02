La Saint-Valentin est synonyme de fête des amoureux est a lieu tous les 14 février, et de nombreux studios profitent de l'occasion pour célébrer l'événement dans leurs jeux. Niantic ne déroge pas à la règle avec Pokémon GO.

Les Pokémon Roses arrivent dans Pokémon GO

Excelangue

Porygon

Mélo,

Toudoudou

Debugant

Lippouti

Lovdisc

Ptiravi

Une journée de Raids avec Excelangue

L'événement annuel de laest de retour sur, entre le, et apporte de nombreuses choses aux joueurs, dont certains objets d'avatar dans la boutique.Durant une courte période, les joueurs depourront prendre part à un événement spécialement conçu pour la. Pendant trois jours, lesseront disponibles, mais très rares.etferont des apparitions dans la nature et pourront éclore dans les œufs de 7km. D'autres Pokémon roses seront de la partie, mais ne seront disponibles que via les œufs de 7km :Niantic explique qu'avec une part incroyable de chance, il sera possible de trouverdans la nature ou faire éclore un. Pour augmenter vos chances de trouver undans la nature, sachez que les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront six heures. Vous recevrez également un bonus de Bonbons de capture x2. Finalement,etseront encore disponibles dans la nature une fois l'événement terminé.En effet,est mis à l'honneur le temps d'une journée, et sera disponible dans les raids quatre étoiles ce samedi 15 février entre 14h et 17h, et connaîtra l'attaque Plaquage. De plus, vous pourrez obtenir jusqu'à cinq Passes de raid gratuits durant cette période en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.