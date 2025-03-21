Pokémon GO : Bombydou à l'honneur pour l'heure vedette du 25 mars

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Bombydou pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Bombydou sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 25 mars 2025
pour succéder à Kokiyas.
Bombydou à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de PX en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Bombydou est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 25 mars 2025.
Bombydou
est un Pokémon de type Insecte et Fée pouvant évoluer en Rubombelle en échange de 50 Bonbons. Il peut être aperçu un peu partout, mais se montre moins timide lorsque le printemps approche. Le reste du temps, il plus rare de croiser sa route, c'est pourquoi l'heure vedette est une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de son corps, qui passe de jaune à rose clair. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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