Pokémon GO : Arakdo à l'honneur pour l'heure vedette du 5 novembre

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine, Arakdo pourra être récupéré en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Arakdo sera mis sous les feux des projecteurs le mardi 5 novembre 2024
pour succéder à Brindibou et Grenousse en costume.
Arakdo à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en transférant un Pokémon.
Cette semaine, Arakdo est à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 5 novembre.
Arakdo
est un Pokémon de type Insecte et Eau, pouvant évoluer en Maskadra contre 50 Bonbons. Il se montre habituellement après la pluie en ville, non loin des flaques d'eau, mais aussi aux abords des étangs. L'heure vedette est donc une occasion à ne pas manquer pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de l'ajouter à leur collection.
De plus, notez que ce Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce au changement de couleur de son corps, qui vire du bleu ciel au gris. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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