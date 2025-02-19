Pokémon GO : 3 Pokémon à l'honneur pour l'heure vedette du 25 février

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine fera exception puisque 3 Pokémon pourront être récupérés en version normale ou shiny.
L'heure vedette est un événement ayant lieu chaque mardi sur Pokémon GO
de 18 à 19 heures, durant lequel le taux d'apparition d'un Pokémon spécifique est augmenté. Vipélierre, Gruikui et Moustillon
seront mis sous les feux des projecteurs le mardi 25 février 2025
pour succéder à Sepiatop.
Vipélierre, Gruikui et Moustillon à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette
L'heure vedette augmente vos chances de croiser le chemin d'un Pokémon spécifique pendant une heure, ce qui vous laisse peu de temps pour le capturer. Durant ce laps de temps, vous gagnerez deux fois plus de Bonbons en capturant un Pokémon.
Cette semaine, Vipélierre, Gruikui et Moustillon sont à l'affiche pour l'heure vedette du mardi 25 février.
Vipélierre est un Pokémon de type Plante pouvant évoluer en Lianaja (25 Bonbons) puis en Majaspic (100 Bonbons).
Tout comme Vipélierre, Gruikui, Pokémon de type Feu, présente aussi deux évolutions : Rotichon (25 Bonbons) et Roitiflam (100 Bonbons).
Enfin, Moustillon, Pokémon de type Eau, peut évoluer en Mateloutre en échange de 25 Bonbons et en Clamiral (100 Bonbons). L'heure vedette de cette semaine est donc une occasion à ne pas manquer au regard du bonus accordé d'obtenir les évolutions de ces 3 Pokémon.
De plus, notez que ces Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce à un changement de couleur. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.
En raison de la courte durée de l'événement, nous vous conseillons de vous montrer prévoyant en faisant le plein de Poké Balls, de Baies et d'Encens (deux suffisent, puisque ce consommable opère pendant 30 minutes).
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