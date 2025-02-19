Pokémon GO : 3 Pokémon à l'honneur pour l'heure vedette du 25 février

Chaque mardi, l'événement « heure vedette » vous permet de capturer un Pokémon spécifique et de le faire évoluer. Cette semaine fera exception puisque 3 Pokémon pourront être récupérés en version normale ou shiny.

Vipélierre, Gruikui et Moustillon à l'affiche à l'occasion de l'heure vedette



De plus, notez que ces Pokémon dispose d'une version shiny sur Pokémon GO, et se repère aisément grâce à un changement de couleur. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être mettre la main dessus, d'autant que le taux d'apparition de cette forme est également augmenté pour l'occasion.