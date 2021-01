Pokémon fête ses 25 ans avec plusieurs événements et un programme musical en compagnie de Katy Perry

Pokémon fête ses 25 ans en musique

Que ce soit avec les premiers jeux sur Game Boy, les parties du JCC Pokémon à la pause déjeuner, ou encore en partant à l’aventure avec Pokémon GO, Pokémon a toujours fait partie de ma vie. Je suis même allée au Pokémon Café au Japon quand j’étais en tournée. C’est un honneur d’avoir été choisie pour célébrer une marque qui m’a donné tant de joie ces 25 dernières années, et d’avoir eu la chance de voir évoluer la manière dont elle procure une sorte de joie électrique aux enfants qui m’entourent, et aux enfants du monde entier.

Plusieurs événements prévus pour cet anniversaire exceptionnel

Des collaborations pour fêter cet événement

Jeu de cartes à collectionner

Un anniversaire à travers le monde

Les détails révélés aujourd’hui ne sont qu’un aperçu de ce que Pokémon vous réserve en 2021. Avec tous les évènements prévus dans le cadre du 25e anniversaire pour le dessin animé Pokémon, les jeux vidéo Pokémon, les jeux sur mobile, dont Pokémon GO et Pokémon Masters EX, et toutes les autres annonces que fera la marque, les fans auront une année chargée en nouvelles aventures !

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. Pour l'occasion, la société a prévu pas mal de réjouissances, dontDe ce que nous savons,pour. De ce fait, plusieurs stars internationales seront prévues pour cette campagne musicale gigantesque, et. Suite à cette annonce, la chanteuse pop n'a pas hésité à exprimer sa fierté, mais aussi ses meilleurs souvenirs en compagnie de la franchise tant appréciée.À l'heure actuelle,, mais la société nous promet d'annoncer les prochains grands noms dans les semaines à venir.Bien évidemment,n'a pas prévu de fêter ses 25 ans seulement en musique puisque. Au programme, un retour aux sources pour les fans qui sont invités à « revivre leur voyage dans chacune de ces régions lors d’un programme qui durera toute l’année »., la toute première région découverte dans les jeux Pokémon Rouge et Bleu.Afin d'en apprendre davantage sur ces différents événements, un site a été mis en place pour faciliter la participation des joueurs.Afin de célébrer les 25 ans de Pokémon,dans le but de proposer des produits spéciaux. Les fans pourront donc découvrir ces derniers créés à l’occasion de cet anniversaire, et signés par. Ce n'est pas tout puisqueet d’autres encore.Le jeu de cartes à collectionner est un pillé dans le monde de Pokémon.. En attendant la parution de ces dernières, les fans peuvent d'ores et déjà collectionner des cartes grand format de Pikachu et des premiers partenaires Pokémon des différentes régions.