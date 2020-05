Pokémon : Plus de 86 000 figurines contrefaites saisies par les douanes américaines

Une saisie de 86 000 fausses figurines de Pokémon a été effectuée aux États-Unis. Si ces dernières sont des contrefaçons, leur estimation reste tout de même élevée.

Voici une histoire originale qui concerne nos chers Pokémon. Comme nous le savons tous,, et nombreux sont les fans de ces petites créatures. Ainsi. Nous retrouvons donc, de ce fait, plusieurs produits dérivés dans le commerce : les cartes jouables, les peluches, les jouets, mais aussi et surtout les figurines.Avec ce marché très lucratif,, et c'est aux frontières des États-Unis que. Cette histoire a été rapportée par Nintendo Life , et nous apprenons alors que c'est durant un contrôle situé à Harrisburg, en Pennsylvanie, que des agents de contrôle ont mis la main sur la marchandise.Afin de s'assurer de l'authenticité de ces dernières, les autorités expliquent qu'ils ont dû faire appel aux détenteurs de droits d'auteur afin de déterminer si les figurines étaient légitimes ou non. C'est donc de cette manière qu'ils se sont rendu compte de la supercherie.Ces fausses figurines proviennent de Hong Kong et selon le communiqué gouvernemental , même si celles sont petites, elles présentent un risque d'étouffement pour les enfants s'ils les avalent. De plus, leur peinture présente un taux élevé de plomb.Si vous voulez acquérir des figurines de vos Pokémon préférés,. Si ces dernières sont potentiellement toxiques, elles sont également, dans la plupart du temps, assez mal façonnées et les détails laissent à désirer.