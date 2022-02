Pokémon Écarlate/Violet est-il un monde ouvert ?

Pokémon Écarlate/Violet proposera-t-il un monde ouvert ?

En fin d'année 2021, la licence Pokémon a connu un tournant majeur, avec, pour la première fois, un opus en monde ouvert avec des mécaniques RPG. Assez bien accueilli par la communauté, Pokémon Legends: Arceus pourrait avoir conforté les développeurs, Game Freak, dans leur idée de faire évoluer leurs jeux, en supprimant cette linéarité, qui faisait également son charme.. Ces impressions se sont confirmées, directement sur le site officiel, sur lequel il est indiqué que ces deux nouveaux jeux « viennent bouleverser la saga » notamment en proposant aux joueurs « d'explorer librement un monde ouvert d'une incroyable richesse. »Il peut donc s'agir d'une très bonne nouvelle, puisque la franchise va bien évoluer et pourrait attirer de nombreux autres joueurs, qui pouvaient être réticents à l'idée d'être limités dans leurs actions et l'exploration du monde. Reste à savoir si nous serons réellement libres.Game Freak apporte quelques précisions, notamment sur le fait que « les différentes villes s'intègrent naturellement au paysage environnant, sans aucune transition ». Les Pokémon seront en totale liberté et pourront être affrontés, à la manière d'Arceus.Concernant les starters, que nous avons pu voir dans la bande-annonce, il s'agit de trois nouveaux Pokémon, Poussacha, Chochodile et Coiffeton.Davantage d'informations à propos deseront partagées ces prochains mois, et nous ne manquerons pas de vous les relayer. N'hésitez pas à consulter notre portail dédié à l'actualité du jeu afin de ne rien manquer. La sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est programmée pour la fin de cette année 2022, sans plus de détail, en exclusivité sur Nintendo Switch, évidemment.