Pokémon Écarlate & Violet : Est-il possible d'avoir les trois starters ?

Est-il possible d'obtenir tous les starters sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet ?

Poussacha Catégorie → Pokémon Chat Plante Type → Plante De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l'attention. Il possède comme talent « Engrais ».

Chochodile Catégorie → Pokémon Croco Feu Type → Feu Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Il possède comme talent « Brasier ».

Coiffeton Catégorie → Pokémon Caneton Type → Eau Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux. Il possède comme talent « Torrent ».

À chaque nouvel opus Pokémon, les joueurs et les joueuses s'interrogent, en amont, sur quelils vont choisir pour leur aventure. Un choix parfois difficile et surtout important pour les premières heures de jeu. C'est, évidemment, toujours le cas surÀ ce sujet, la communauté se demandeSur, et plus précisément au tout début de l'aventure, les joueurs et les joueuses devront choisir un Pokémon starter parmi les trois suivants : Poussacha, Chochodile et Coiffeton, que nous vous présentons brièvement ci-dessous. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques. Mais revenons-en à notre sujet.Si vous avez, par exemple, choisi Poussacha (de type plante) commesachez que vous ne pourrez pas rencontrer et capturer Chochodile (de type feu) et Coiffeton (de type eau) dans la région de Paldea. Et inversement. Ainsi, si vous désirez, il n'existe, à l'heure actuelle, qu'une seule solution : l'échange de Pokémon(s) entre joueurs. Remarquons que cela nécessite, comme vous vous en doutez, une connexion internet.Pour rappel,est disponible, en exclusivité sur Nintendo Switch, depuis le 18 novembre 2022. Et si vous ne savez, justement, pas quel starter choisir, nous vous donnons quelques précisions . Si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que nous avons préparé des guides qui pourraient vous aider.