Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Toutombe, un nouveau Pokémon dévoilé

[...] Toutombe bouge très peu de manière générale, car il préfère se reposer sous terre en laissant dépasser la protubérance sur sa tête qui brille d'une lueur sinistre. Lorsque quelqu'un s'approche, Toutombe bondit hors du sol en puissant un cri terrifiant pouvant apeurer n'importe qui ! Paradoxalement, il agit de la sorte sans aucune mauvaise intention [...] Une fois qu'une personne lui accorde la moindre attention, il ne la quitte plus d'une semelle. Il est connu à Paldea comment étant le Pokémon le plus amical de la région [...]

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir le nouvel opus de la franchise Pokémon, soit. D'ailleurs, la communication autour du soft s'intensifie ces derniers temps.À ce sujet, The Pokemon Company International vient tout juste de dévoiler, qu'il sera possible de rencontrer et capturer dans la région de Paldea, sur Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Il s'agit de, qui appartient à la catégorie « Pokémon Fantôchien » et est du type Spectre. Sa description est la suivante :Côté talents et attaques, Toutombe possède « Ramassage » et peut utiliser « ses puissantes mâchoires » pour infliger une morsure à ses adversaires. Pour l'occasion, un court trailer de présentation, d'une durée inférieure à une minute, a été partagé.Pour rappel, Pokémon Écarlate & Violet arrive le 18 novembre, en exclusivité sur Nintendo Switch. Si vous vous demandez quelles sont les différences entre les deux versions, sachez que nous avons concocté un article récapitulatif à ce sujet.