Pokémon Écarlate et Violet va proposer un nouveau Raid Téracristal 7 étoiles draconique

Après Drattak, Carchacroc et Glaivodo, un nouveau Pokémon de type Dragon va mettre au défi les joueurs de Pokémon Écarlate et Violet. Préparez-vous à une épreuve de force !
Paldea est envahi par des Pokémon Téracristal de type Dragon. Depuis plusieurs mois, les jeux Pokémon Écarlate et Violet
proposent aux dresseurs chevronnés de combattre des Pokémon dragons aussi redoutables qu'appréciés. En avril 2025, Drattak s'invitait dans les raids Téracristal 7 étoiles, suivi au mois de mai par Carchacroc puis en juin par le glacial Glaivodo
.
Mais le défi des dragons est loin d'être terminé ! The Pokémon Company vient d'annoncer le Pokémon à l'honneur pour le mois de juillet
, et il est l'un des dragons les plus combattifs de toute la région d'Alola.
Ékaiser Téracristal attend les plus courageux dans Pokémon Écarlate et Violet
Bien connu des joueurs des versions Soleil et Lune, Ékaiser
est la forme finale de Bébécaille. Dans les jeux Écarlate et Violet, vous pouvez rencontrer le petit Pokémon dragon dans la région de Septentria ou dans les raids Téracristal 3 étoiles. Vous devrez ensuite le faire progresser jusqu'au niveau 45 pour le faire évoluer en Ékaiser.
Mais pour gagner du temps, The Pokémon Company propose un raid 7 étoiles Téracristal dédié à Ékaiser. L'événement sera accessible en jeu du vendredi 11 juillet 2025 à 2h au lundi 14 juillet 2025 à 1h59
(heure française). Si vous ne pouvez pas y participer, une session de rattrapage sera proposée du vendredi 18 juillet à 2h au lundi 21 juillet à 1h59
.
Pour accéder à ce raid Téracristal, vous devrez avoir terminé l'aventure principale et mis à jour les actus Poké Portail
. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en connectant la console à Internet, depuis le menu Poké Portail. Si vous n'avez pas terminé l'histoire principale, vous pouvez rejoindre un groupe pouvant le combattre en possédant un abonnement au Nintendo Switch Online.
Attention au double type Dragon-Combat d'Ékaiser
Comme pour tout raid de difficulté 7 étoiles, les joueurs devront être bien préparés avant de défier Ékaiser Téracristal. Le Pokémon Écailles est à fois très puissant car de niveau 100 et son Téracristal Combat renforce plusieurs de ses capacités. Malgré tout, le dragon d'Alola possède une grande faiblesse. Afin d'augmenter vos chances de victoire, intégrez à votre équipe des Pokémon de type Fée ou, à défaut, des Pokémon de type Vol ou Psy.
Une fois capturé, Ékaiser peut récompenser les dresseurs avec du butin optionnel incluant des bonbons EXP, des Téra-éclats Combat, des Super bonbons, une Pilule Talent, des Épices secrètes… De plus, vous pouvez retenter votre chance plusieurs fois, même si la capture n'est possible qu'une fois.
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