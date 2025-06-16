Pokémon Écarlate et Violet va faire souffler un vent de fraîcheur avec ce raid Téracristal 7 étoiles

Tandis que l'été et la chaleur s'invitent, les dresseurs de Paldea pourront se rafraichir en ce début d'été grâce au nouveau raid Téracristal 7 étoiles organisé dans Pokémon Écarlate et Violet.
En été, rien de tel qu'une baignade ou une bonne glace pour se rafraîchir quand le soleil brille trop fort. Si cela fonctionne bien dans le monde réel, Pokémon Écarlate et Violet
propose une alternative originale pour garder les dresseurs au frais. En effet, le Pokémon à l'honneur dans les raids Téracristal de juin vient d'être dévoilé. D'ailleurs, il compte bien glacer l'atmosphère avec son Téracristal !
Glaivodo impose son style dans les raids Téracristal 7 étoiles de Pokémon Écarlate et Violet
Dans la foulée du raid de mai 2025, un nouveau Pokémon de type Dragon s'invite dans les raids Téracristal 7 étoiles. Cette fois-ci, il s'agit de Glaivodo, un Pokémon de neuvième génération possédant le double type Dragon-Glace
. En temps normal, il peut être obtenu en faisant évoluer Frigodo puis Cryodo ou en participant à des raids Téracristal 5 ou 6 étoiles. Mais pour marquer le début de l'été et des vacances, il propose un défi plus ambitieux aux dresseurs.
Pour accéder à ce raid Téracristal, vous devrez avoir terminé l'aventure principale et mis à jour les actus Poké Portail
. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en connectant la console à Internet, depuis le menu Poké Portail. Notez qu'il n'est pas nécessaire de posséder un abonnement au Nintendo Switch Online pour participer à cette épreuve.
Un double type Dragon-Glace possédant plusieurs faiblesses
Étant classé comme raid de difficulté 7 étoiles, les joueurs devront être bien préparés avant de partir au combat. En plus d'être niveau 100, Glaivodo Téracristal possède peu de faiblesses exploitables, d'autant que son Téracristal booste son deuxième type. Afin d'augmenter vos chances de victoire, adaptez votre équipe en intégrant des Pokémon ayant des attaques de type Combat, Roche, Dragon, Acier et Fée.
Une fois capturé, Glaivodo a des chances de donner en récompense supplémentaire des bonbons EXP, des Téra-éclats de type Glace, des Super bonbons, une Pilule Talent, des Épices secrètes… De plus, vous pouvez retenter votre chance plusieurs fois, même si la capture n'est possible qu'une fois.
Le raid Téracristal 7 étoiles sera accessible du vendredi 20 juin 2025 (01h00) au lundi 23 juin 2025 (01h59), puis il reviendra pour une deuxième session
du vendredi 27 juin 2025 (01h00) au lundi 30 juin 2025 (01h59). Alors, relèverez-vous le défi du dragon glacé pour bien commencer l'été ?
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