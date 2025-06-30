Pokémon Écarlate et Violet : Rencontrez les cousins de Pikachu pendant cet événement

Pour bien débuter l'été, les jeux Pokémon Écarlate et Violet font la part belle à certains des Pokémon les plus adorables : les cousins du célèbre Pikachu.
Les dresseurs de la première heure vous le diront : chaque génération de jeux Pokémon a eu droit à son Pokémon électrique mignon rappelant Pikachu. Pichu a ainsi été introduit pendant la deuxième génération, Posipi et Négapi dans les jeux Pokémon Rubis et Saphir ou encore Morpeko dans les jeux Pokémon Épée et Bouclier. S'ils sont souvent appréciés des jeunes joueurs, ces Pokémon sont parfois mis à l'honneur lors d'événements dédiés. L'un d'eux débutera d'ailleurs prochainement dans Pokémon Écarlate et Violet
.
Une apparition massive de Pokémon électriques mignons en approche dans Pokémon Écarlate et Violet
The Pokémon Company a annoncé le 30 juin 2025 l'arrivée prochaine d'une apparition massive électrique avec la plupart des cousins de Pikachu. Pour l'occasion, les dresseurs pourront partir à la recherche de Posipi, de Négapi, de Pachirisu, de Dedenne, de Pohm et de Morpeko.
L'événement débutera le vendredi 4 juillet 2025 à 2h00
(heure de Paris) et il restera actif jusqu'au lundi 7 juillet 2025 (à 1h59, heure de Paris). Pour les dresseurs, entre cette apparition et le raid Téracristal 7 étoiles de Glaivodo
, les vacances d'été commencent sur les chapeaux de roue.
Où sera-t-il possible de les rencontrer et y aura-t-il des versions chromatiques ?
Si les 5 Pokémon seront bien présents sur toute la durée de l'événement, il ne sera pas possible de tous les rencontrer au même endroit. D'ailleurs, pour profiter pleinement de l'apparition massive, il est impératif de posséder le DLC Le Trésor enfoui de la Zone Zéro. En effet, vous ne pourrez rencontrer Pachirisu et Morpeko que dans la région de Septentria
, là où se déroulent les événements impliquant Ogerpon et les Adoramis.
Quant à Posipi et Négapi, ils ne seront présents que dans les différents espaces de l'Institut Myrtille. Seuls Pohm et Dedenne pourront être capturés par tous les joueurs
car les apparitions massives surviendront dans tout Paldea. À noter que quelle que soit la région visitée ou le Pokémon recherché, les chances de rencontres avec des Shinys (des Pokémon chromatiques) seront augmentées
pendant toute la durée de l'événement. Alors ne manquez pas cette opportunité de compléter votre Pokédex !
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