Pokémon Écarlate et Violet : Quand évoluent Poussacha, Chochodile et Coiffeton ?

À quel niveau Poussacha, Chochodile et Coiffeton évoluent ?

Poussacha → Obtient le type Obscur au niveau 36

→ Obtient le type Obscur au niveau 36 Chochodile → Obtient le type Fantôme au niveau 36

→ Obtient le type Fantôme au niveau 36 Coiffeton → Obtient le type Combat au niveau 36

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme dans tous les jeux Pokémon, avant de commencer son aventure dans la région de Paldea, il va falloir choisir un Pokémon parmi le trio starter , à savoir Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Après avoir fait, judicieusement, votre choix, vous aurez donc un nouveau compagnon de voyage, avec lequel vous pourrez partir explorer ce nouveau monde, assez librement, sans la linéarité des derniers épisodes.Vous pourrez combattre d'autres Pokémon et cela vous permettra, entre autres choses, de faire évoluer vos protégés, comprenant votre Pokémon starter. Et certains joueurs se demandent, évidemment.. Cela permet, entre autres, de savoir à quel moment votre Pokémon pourra gagner un type supplémentaire,6.Nous n'allons pas vous révéler le nom de l'évolution ni le visuel, pour que vous puissiez garder la surprise, mais si vous souhaitez savoir quel trait sera ajouté à votre Pokémon, l'information est disponible ci-dessous.Disponible depuis ce 18 novembre,propose une expérience bien différente, en plus de son monde ouvert. Vous pourrez, notamment, profiter des Pokémon Légendaires pour vous déplacer plus vite, mais aussi de la Téracristallisation, phénomène propre à la région de Paldea, rendant les Pokémon brillants et surtout leur octroyant un pouvoir spécial, indispensable pour dominer tous vos adversaires.