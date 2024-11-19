Pokémon Écarlate et Violet : Les jeux de la 9e génération battent un record de ventes

La popularité de la Nintendo Switch est telle que les jeux Pokémon Écarlate et Violet ont détrôné en termes de ventes deux titres emblématiques de la saga Pokémon.
Incarnés par Koraidon et Miraidon, les jeux Pokémon Écarlate et Violet
sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. La 9e génération des petits monstres les plus connus au monde a connu un certain succès, malgré de nombreux problèmes graphiques et techniques. Cependant, la popularité de la console à l'échelle mondiale a permis à ces deux titres de battre un record vieux de 28 ans.
La génération Pokémon Écarlate et Violet, l'une des plus vendues au monde et au Japon
En effet, le magazine japonais Famitsu
a partagé les chiffres de vente des opus Écarlate et Violet sur l'archipel nippon. Avec plus de 8,3 millions d'exemplaires vendus dans le pays
, les jeux de la 9e génération deviennent officiellement les titres Pokémon les plus vendus au Japon. Ils battent ainsi le record détenu par les 2 premiers jeux de la franchise
, à savoir Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Pour rappel, ces titres ont marqué les débuts de Pokémon sur consoles portables et sont sortis il y a 28 ans, en 1996. En France, la version verte ne verra jamais le jour, mais Pokémon Rouge a fait ses débuts avec Pokémon Bleu deux ans plus tard, en 1998.
Si ce chiffre peut surprendre, il témoigne en réalité d'un vrai engouement des joueurs pour la Nintendo Switch
. D'ailleurs, les jeux Pokémon Écarlate et Violet ne sont pas les seuls à afficher des ventes record. Dans un article partagé sur Reddit
, Joe Merrick (rédacteur du site Serebii) établissait un classement des titres les plus vendus de la franchise à l'échelle mondiale. Sans surprise, les 3 versions originelles (Rouge, Vert et Bleu) arrivent en tête avec 31,3 millions d'exemplaires vendus. Mais le reste du podium est occupé par la génération Épée et Bouclier (26 millions d'exemplaires) et la génération Écarlate et Violet, qui enregistre 24 millions de titres vendus
.
Même si la Nintendo Switch 2 devrait arriver prochainement
, la console est l'une des plus appréciées des dresseurs Pokémon. Il y a donc fort à parier que le prochain jeu annoncé, Pokémon Legends: Z-A
, connaisse également le succès, tant au Japon qu'à l'international.
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