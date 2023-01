Pokémon Écarlate et Violet introduit le 1000e Pokémon

Pokémon Écarlate → 55,98 € au lieu de 59,99 €, soit 7 % de réduction.

Pokémon Violet → 55,98 € au lieu de 59,99 €, soit 7 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un peu plus de 25 ans après le début de la licence, en 1996,, entrant dans la culture populaire sur toute la planète. Au fil des années, de nombreuses créatures ont été ajoutées, notamment par le biais des jeux exclusifs aux consoles de Nintendo.En ce début d'année 2023,, et The Pokémon Company nous apprend que c'est. Il s'agit de l’évolution de la Forme Coffre ou de la Forme Marche de Mordudor, et possède le type Acier/Spectre. Ce n'est cependant pas le seul Pokémon ajouté, étant donné que six autres arrivent avec Rugit-Lune, Hurle-Queue, Garde-de-Fer, Hotte-de-Fer, Fort-Ivoire et Roue-de-Fer.Pour marquer l'occasion, une vidéo a été publiée, laquelle retrace tous les moments importants des jeux vidéo, du premier, Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Verte, sorti en 1996, au dernier, Pokémon Écarlate et Violet , en 2022.Ce nombre sera, sans aucun doute, battu très vite, mais il va falloir patienter encore de nombreuses années (mais peut-être pas 26 ans) pour voir la barre des 2000 Pokémon être franchie.. Nous vous donnons quelques astuces pour capturer Métamorph , s'il ne fait toujours pas partie de votre Pokédex. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous propose :