Pokémon Écarlate & Violet : Métamorph, où le trouver ?

Où trouver Métamorph dans Pokémon Écarlate & Violet ?

Comment capturer Métamorph dans Pokémon Écarlate & Violet ?

Avoir un Métamorph Étranger

Ouvrez le Poké Portail en appuyant sur X, et allez dans la partie « Échanges en réseau ».

Entrez ensuite le code « 44484448 » pour échanger un Métamorph avec un autre joueur.

Pour que l'échange soit concluant, il faut obligatoirement qu'il ait l'inscription « ANG » ou toute mention d'une autre région à droite de son nom.

Lorsque nous évoquons la licence Pokémon, l'une des créatures qui revient le plus souvent n'est nulle autre que ce fameux, notamment parce qu'il a la particularité de prendre l'apparence des autres Pokémon, le rendant alors assez difficile à capturer et qui complique la tâche de celles et ceux souhaitant compléter le Pokédex à 100 %.C'est pour cela que nous vous expliquons, pour que vous gagniez du temps dans vos recherches ?Pour mettre la main sur, vous allez devoir vous rendre dans une région précise, puisqu'il semblerait que nous ne le trouvons pas partout. Privilégiez la zone ouest et centre,. Pour plus de précisions, vous pouvez visionner la carte ci-dessous, qui indique les zones dans lesquelles il est possible deUne fois que vous êtes dans la zone, il va falloir ouvrir l'œil. Sans surprise, vous ne tomberez pas sur unsous sa forme normale, puisqu'il prend toujours l'apparence d'un autre Pokémon. Pour savoir s'il s'agit d'un, il faut regarder son comportement. En vous baladant, approchez-vous des Pokémon sauvages et suivez leurs réactions. S'ils régissent, en vous attaquant ou avec un point d'exclamation, alors vous êtes face à un Pokémon sauvage normal. Mais s'il reste passif, sans faire attention à votre présence,Vous pouvez alors engager le combat et vous pourrez voir que vous êtes bien face à un. Vous n'avez plus qu'à le capturer, comme les autres Pokémon.Pour être totalement complet sur le sujet, sachez qu'il existe une technique pourfacilement, dans le but d'utiliser la technique Masuda. Celle-ci permet d'avoir une chance d'obtenir un Pokémon chromatique en faisant se reproduire deux Pokémon venant de deux mondes différents.Une fois que vous avez un, il suffit de l'échanger avec un autre, venant d'une région différente de la vôtre. Pour cela, suivez les étapes expliquées ci-dessous.