Pokémon Écarlate et Violet : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Heure de sortie de Pokémon Écarlate et Violet en France

Prétéléchargement de Pokémon Écarlate et Violet

Comme chaque fin d'année ou presque, la franchise Pokémon est de retour. Cette fois-ci, nous avons le droit à, après Arceus qui a revisité le gameplay et le remake de Pokémon Perle et Diamant. Naturellement, ces deux nouveaux jeux sont très attendus par toute la communauté, qui a forcément hâte d'être à ce 18 novembre pour découvrir les nouvelles créatures, dont les Pokémon Légendaires qui pourront être montés, et l'histoire. Certains se demandent même à partir deSi vous êtes un habitué des jeux Pokémon sur Nintendo Switch, vous devez très probablement vous douter de, puisque comme les autres productions de la licence ces dernières années,. L'attente ne sera donc pas très longue, puisqu'il sera possible d'y jouer dans la nuit du jeudi au vendredi, pour les plus impatients.Pour celles et ceux qui ont précommandé une version numérique, via le Nintendo eShop par exemple, sachez que. Vous pouvez ainsi télécharger les quelques gigaoctets pour ne pas à avoir le faire lors de la sortie, si vous avez une petite connexion. Comptez environ 6,5 Go pour l'installer, sans prendre en compte la potentielle mise à jour day one.Pour rappel, dansles joueurs profiteront d'un monde assez ouvert, à l'image d'Arceus. De nombreux Pokémon seront ajoutés, dont Koraidon et Miraidon en tant que Légendaires. Ces derniers pourront servir de montures, dans le but de se déplacer plus rapidement, ce qui n'est pas négligeable. Côté Arènes, huit seront à terminer, dans l'ordre souhaité, laissant un maximum de liberté aux joueurs.Enfin, si vous n'arrivez pas à vous décider entre Écarlate et Violet, nous vous expliquons les différences pour mieux choisir la version