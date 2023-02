Pokémon Écarlate et Violet est le septième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet pourraient-ils être les jeux de la licence les plus vendus de tous les temps ?

Nintendo vient de mettre à jour sa liste des jeux les plus vendus sur la Switch depuis sa mise en vente le 3 mars 2017. Dans celle-ci, nous pouvons retrouver de très gros succès comme les Mario, Zelda, Animal Crossing et bien évidemment Pokémon. Jusqu'à présent, deux jeux de cette licence trônaient dans le top 10 : Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli (2018) avec 15,07 millions d'exemplaires vendus et Pokémon Épée et Bouclier (2019) avec 25,68 millions d'exemplaires vendus.Depuis peu, un petit nouveau a fait son apparition dans la liste. Sortis le 22 novembre 2022,en un peu plus d'un mois, détrônant ainsi Super Mario Party.Si nous comparons ces deux nouveaux opus aux autres jeux Pokémon,. Les trois premières places sont occupées par Rouge et Bleu (31,3 millions d'unités), Pokémon Épée et Bouclier (25,6 millions) et Pokémon Or et Argent (23,7 millions). Il faut néanmoins prendre en compte que tous ces jeux sont sortis il y a maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies pour certains, il n'est donc pas étonnant qu'ils atteignent de tels chiffres. En revanche, Écarlate et Violet n'est disponible sur le marché que depuis trois mois etde la part des joueurs à cause des, notamment en ce qui concerne les graphismes (jugés médiocres) et un nombre d'images par seconde relativement bas.à propos de ces différents problèmes, dont récemment lors d'une interview accordée au Finacial Post. « Vous savez, nous nous excusons absolument. Parce qu'il est si important de donner aux joueurs une expérience positive avec nos jeux, et quand cela ne se produit pas, nous le prenons très à cœur. Ce que je peux dire, c'est que les retours des joueurs ont été pris très au sérieux. Et nous travaillons sur des améliorations de ces jeux. », a déclaré Susan Pennefather, la présidente de Nintendo Canada.En tous les cas, les problèmes rencontrés par les joueurs n'ont visiblement pas eu d'impact sur les ventes, qui devraient probablement encore augmenter dans les prochaines semaines. Il faut maintenant espérer que les propos de Madame Pennefather n'étaient pas des paroles en l'air et que les développeurs de The Pokémon Company travaillent bel et bien à la correction de ces multiples problèmes.