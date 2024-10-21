Pokémon Écarlate et Violet : Des fantômes à foison pour Halloween

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2024 à 17h24
Pour célébrer Halloween comme il se doit, les dresseurs de Pokémon Écarlate et Violet pourront partir à la recherche d'un Ectoplasma spécial et de spectres dans tout Paldea.
Pokémon Écarlate et Violet : Des fantômes à foison pour Halloween
Chaque année à l'approche du 31 octobre, The Pokémon Company aime effrayer les dresseurs avec de nombreux événements mettant le type Spectre à l'honneur. Si les Pokémon costumés sont à l'honneur dans Pokémon GO, les titres de la série principale ne sont pas oubliés. Les jeux Pokémon Écarlate et Violet verront les Pokémon Spectre apparaître en masse à compter du 28 octobre pour une semaine de festivités à vous glacer le sang !

Capturez Ectoplasma Téracristal Spectre dans Pokémon Écarlate et Violet

Pour la première fois, le Pokémon Spectre emblématique de la première génération possédera une amélioration Téracristal de son type. Il sera possible de le capturer à partir du 28 octobre à 1h00 du matin et ce jusqu'au 1er novembre à 1h59 du matin. Pour accéder à ce raid Téracristal, vous devrez avoir débloqué les raids et mettre à jour les actus Poké Portail. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en connectant la console à Internet. 

Dans l'onglet Poké Portail, le raid Ectoplasma sera considéré comme un raid événementiel. Il sera donc multicolore sur la carte. Attention car il s'agit d'un raid 5 étoiles et Ectoplasma sera niveau 75. Les joueurs devront donc être bien préparés avant de partir au combat.

Les jeux Pokémon Écarlate et Violet envahis par de petits fantômes

Mais cet événement ne sera pas le seul sur le thème d'Halloween. Dans toute la province de Paldea, les dresseurs assisteront à des apparitions massives de Pokémon spectres. Ceux-ci seront présents dans toutes les régions, quelle que soit la version du jeu. 
Les apparitions massives permettront d'attraper Fantominus, Feuforêve, Polichombr et Virovent. À noter qu'utiliser un sandwich Brillance Spectre peut augmenter les chances de rencontre avec des fantômes shinys. Pour préparer ce sandwich, vous devrez réunir 2 oignons rouges et 2 épices secrètes salées et corsées ou acides.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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