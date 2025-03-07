Pokémon Écarlate et Violet : Défiez un Pokémon 7 étoiles dans les raids Téracristal

Si vous souhaitez ajouter à votre équipe un puissant Starter de Pokémon Écarlate et Violet, relevez sans attendre le défi du raid Téracristal 7 étoiles du Pokémon Chanteur.
Juste après le Pokémon Presents du 27 février
, les jeux Pokémon Écarlate et Violet ont vu apparaître un raid Téracristal inattendu. Miascarade, la forme finale du Starter plante de 9e génération, débarquait en version 7 étoiles en possédant le Téracristal de type Plante mais surtout un Insigne Surpuissant.
En toute logique, les autres starters des jeux Pokémon Écarlate et Violet
ont droit à leur quart d'heure de gloire. C'est donc au tour de Flâmigator
de mettre le feu, et le défi sera de taille.
Flâmigator Téracristal Feu embrase les raids de Pokémon Écarlate et Violet
Forme finale de Chochodile, ce Flâmigator possède un Téracristal de type Feu qui renforce les attaques de cet élément. Tout comme Miascarade, il possède un Insigne Surpuissant. Cela signifie qu'il ne peut donc être capturé qu'une seule fois par sauvegarde.
C'est donc une occasion à ne pas manquer pour ajouter un compagnon redoutable à votre équipe.
Il est possible de capturer le Pokémon chanteur depuis le 7 mars à 1h00 du matin jusqu'au 14 mars à 00h59, heure française. Pour accéder à ce raid Téracristal, vous devrez avoir terminé l'aventure principale et mettre à jour les actus Poké Portail
. Cette fonctionnalité n'est possible qu'en connectant la console à Internet, depuis le menu Poké Portail. Notez qu'il n'est pas nécessaire de posséder un abonnement au Nintendo Switch Online pour participer à cette épreuve.
Le raid Flâmigator est considéré comme un raid événementiel. Il sera donc marqué comme un Raid au Cristal noir sur la carte. Attention car il s'agit d'un raid 7 étoiles, Flâmigator sera niveau 100 et il ne pourra pas être obtenu en version chromatique.
Les joueurs devront donc être bien préparés avant de partir au combat. Pour augmenter les chances de réussite, il est recommandé de privilégier une équipe constituée de Pokémon Eau, Sol ou Roche.
En plus de la capture, Flâmigator a des chances de donner en récompense supplémentaire des bonbons EXP, des Téra-éclats Feu, des Super bonbons, une Pépite, une Pilule Talent, des Épices secrètes et bien plus encore. Ne manquez donc pas cette occasion et partez sans attendre relever le défi de Flâmigator !
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