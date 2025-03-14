Pokémon Écarlate et Violet : Complétez votre trio avec ce nouveau Raid Téracristal 7 étoiles

Après Miascarade et Flâmigator, tentez d'ajouter le dernier membre du trio de Paldea à votre équipe en partant à la conquête du nouveau défi 7 étoiles de Pokémon Écarlate et Violet.
Juste après le Pokémon Presents du 27 février, les jeux Pokémon Écarlate et Violet
ont décidé de mettre à l'honneur les formes finales des 3 starters du jeu. Pendant une semaine, un Pokémon Téracristal possédant un Insigne surpuissent a ainsi défié les dresseurs les plus courageux. Entre le 28 février et le 7 mars, Miascarade était de la fête, puis ce fut au tour de Flâmigator entre le 7 et le 14 mars
.
Il ne manquait dont plus que Palmaval pour terminer ce cycle de raids Téracristal sous le signe des starters. S'il vous manque un puissant compagnon de type Eau, ne manquez donc pas cette opportunité de capturer le Pokémon danseur.
Palmaval vient vous éclabousser dans Pokémon Écarlate et Violet
Forme finale de Coiffeton, Palmaval possède un Téracristal de type Eau qui renforce toutes les attaques de cet élément, en particulier Danse aquatique. Il possède aussi un Insigne Surpuissant. Cela signifie qu'il ne peut donc être capturé qu'une seule fois par sauvegarde et qu'il ne peut pas être obtenu en version chromatique
(ou shiny). Mais le fait qu'il soit niveau 100 en fait un très bon Pokémon et un atout pour les défis haut niveau.
Vous pouvez capturer le Pokémon danseur depuis le 14 mars à 1h00 du matin et jusqu'au 21 mars à 00h59
, heure française. Pour accéder à ce raid Téracristal, vous devrez avoir terminé l'aventure principale et mettre à jour les actus Poké Portail.
Cette fonctionnalité n'est possible qu'en connectant la console à Internet, depuis le menu Poké Portail. Notez qu'il n'est pas nécessaire de posséder un abonnement au Nintendo Switch Online pour participer à cette épreuve.
Étant classé comme raid de difficulté 7 étoiles, les joueurs devront être bien préparés avant de partir au combat. Cependant, le double type Eau-Combal de Palmaval fait qu'il possède plusieurs faiblesses à exploiter. Afin de lui faire de gros dégâts, adaptez votre équipe en intégrant des Pokémon ayant des attaques de type Plante, Électrique, Vol, Psy et Fée.
Une fois capturé, Palmaval a des chances de donner en récompense supplémentaire des bonbons EXP, des Téra-éclats Eau, des Super bonbons, la CT164 Rapace, une Pilule Talent, des Épices secrètes… De plus, vous pouvez retenter votre chance plusieurs fois, même si la capture n'est possible qu'une fois. C'est une bonne occasion de faire le plein d'objets tout en mettant votre talent de dresseur d'élite à l'épreuve !
commentaire (0)