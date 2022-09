Phasmophobia voit son nombre de joueurs doubler avec la mise à jour Apocalypse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Siest continuellement mis à jour depuis son lancement en 2020, les mises à jour majeures étaient rares ces derniers mois. Grâce à la mise à jour du 27 septembre, nommée Apocalypse et apportant une pléthore de fonctionnalités attendues de la communauté, et notamment la difficulté personnalisée , les joueurs se sont rués sur le jeu d'horreur.En effet, ces dernières semaines, le nombre d'utilisateurs simultanés était d'environ 20 000 (ce qui est très correct), mais à la suite du déploiement de la mise à jour,(via SteamDB ). Le titre n'avait, en effet, pas encore franchi la barre des 50 000 en 2022, sa meilleure performance étant 37 163 en janvier.Ces statistiques sont donc excellentes pour Phasmophobia, qui n'a pas encore fini d'évoluer, étant donné que les développeurs travaillent sur de nombreuses autres choses, dans le but de fournir un jeu d'horreur parfait. D'ailleurs, celles et ceux en recherchent de sensations fortes et frissons seront ravis de découvrir Sunny Meadows, la refonte de l'Asile, laquelle propose une expérience très immersive. Parmi les autres nouveautés, mentionnons la difficulté personnalisée, qui permet d'avoir des parties plus ou moins difficiles, mais aussi quelques changements sur les fantômes, qui lancent maintenant des objets en chasse. Vous pouvez découvrir tout cela dans le patch notes de la mise à jour reste disponible en accès anticipé, sur Steam. Pour savoir ce qui arrivera ces prochains mois sur le jeu, vous pouvez vous référer à la petite feuille de route, partagée par les développeurs