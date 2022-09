Phasmophobia : Difficulté personnalisée, détails et fonctionnement

Les détails de la difficulté personnalisée

Joueur

Montant de la restauration de la pilule de santé mentale

Santé mentale de départ

Multiplicateur de la vitesse de perte de santé mentale

Possibilité ou non de sprinter

La vitesse de déplacement du joueur

Les lampes de poche sont fonctionnelles ou non

Perte d'objets à la mort ou non

Entité

Vitesse de l'entité

Fréquence de déplacement

Chance de changer de pièce

Nombre d'interactions

Fréquence des événements

Permettre à l'entité de chasser ou non

Période de grâce (nombre de seconde(s) avant que l'entité puisse vous tuer au début d'une chasse)

Durée de la chasse

Les morts augmentent la durée de la chasse

Nombre de preuves données

Chance d'empreinte digitale

Durée de la trace d'empreinte digitale

Contrat

Temps de préparation

Météo

Nombre de portes ouvertes au démarrage

Nombre de cachettes

Écran de la santé mentale

Écran de l'activité du fantôme

Montrer ou non la boîte de fusibles

L'électricité enclanchée ou non au début de la partie

Nombre d'objets maudits

Choix de l'objet maudit

Comment créer une partie personnalisée sur Phasmophobia ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après plusieurs mois d'attente,grâce à une nouvelle difficulté. Les paramètres de ces parties peuvent être modifiés dans le but de changer l'expérience de jeu, que ce soit pour progresser, ajouter plus de défis ou encore s'amuser entre amis.Pour ne pas être perdu, nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet de laLorsque vous allez créer votre partie personnalisée, vous pourrez modifier les éléments qui touchent au joueur, l'entité et le contrat, selon les points suivants :Pour lancer une partie personnalisée, rendez-vous tout simplement sur l'écran de sélection et cliquez sur « Avatar ». Ensuite, vous allez devoir choisir l'une des difficultés personnalisées (vous pouvez en sauvegarder jusqu'à trois différentes). Pour modifier les paramètres, il suffit de cliquer sur le carré avec le stylo, en bas de l'écran, pour définir ceux que vous souhaitez. Vous pouvez également vous amuser à choisir des options aléatoires.Il s'agit d'un excellent moyen de s'amuser plus longuement sur, en ajoutant plus de défis, mais aussi de progresser, pour mieux connaître les entités et leurs pouvoirs.