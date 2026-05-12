L'événement Phasmophobia et Alan Wake est disponible avec des skins inédits

L'univers horrifique de Phasmophobia s'assombrit encore davantage avec l'arrivée d'un événement temporaire inédit. En collaboration avec Remedy Entertainment, le jeu de chasse aux fantômes accueille les mystères d'Alan Wake. Au programme : nouvelles apparences, cartes revisitées et défis communautaires pour terrifier les joueurs pendant trois semaines.

L'horreur coopérative franchit un nouveau cap aujourd'hui. Kinetic Games et Remedy Entertainment viennent de lancer conjointement l'événement baptisé Phasmophobia by Alan Wake, une collaboration exceptionnelle qui s'étalera sur trois semaines, le premier du titre. Les deux titres emblématiques du jeu d'horreur fusionnent pour offrir aux joueurs une expérience inédite, intégrant des lieux cultes d'Alan Wake 2 directement dans l'univers de Phasmophobia. Cette mise à jour gratuite est d'ores et déjà accessible sur toutes les plateformes.

Une refonte majeure pour les chasseurs de fantômes

Annoncée initialement lors du Galaxies Showcase le 16 avril dernier, cette collaboration marque une véritable première historique pour le jeu de chasse aux fantômes. Pour l'occasion, les développeurs n'ont pas fait les choses à moitié. Quatre des cartes emblématiques du jeu ont été totalement réimaginées pour correspondre à l'esthétique angoissante du célèbre écrivain maudit. Les joueurs pourront ainsi redécouvrir des lieux familiers sous un jour nouveau, incluant le fameux Nell's Diner, les fermes de Grafton et Bleasdale, ainsi que le Camp Woodwind.







En explorant ces environnements oppressants, les enquêteurs du paranormal auront pour mission de dénicher des pages de manuscrit écrites par Alan lui-même. Fait remarquable, ces textes exclusifs ont été rédigés spécialement pour l'événement par Sam Lake, le directeur créatif de Remedy Entertainment.

Des récompenses permanentes et des apparences exclusives

Au-delà de l'exploration et de la peur, cet événement temporaire propose des défis en jeu permettant de débloquer du contenu permanent. Les joueurs les plus courageux pourront ainsi obtenir les apparences du romancier Alan Wake et de l'agent du FBI Saga Anderson. Ces nouveaux personnages bénéficient de toutes nouvelles animations, rendues possibles grâce à la récente mise à jour des modèles de joueurs déployée le 5 mai dernier.

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Daniel Knight, le directeur du jeu chez Kinetic Games, n'a pas caché sa satisfaction concernant ce partenariat inédit.

Ce fut un plaisir absolu de travailler avec un titre aussi emblématique pour notre première collaboration. Nous sommes de grands fans de la franchise Alan Wake et nous savions qu'elle s'intégrerait parfaitement à Phasmophobia. Nous avons hâte que nos chasseurs de fantômes plongent aujourd'hui dans le jeu pour expérimenter une petite part de l'Antre Noir, et nous ne remercierons jamais assez Remedy Entertainment de nous avoir permis de créer l'un des événements les plus excitants à ce jour.

Du côté de Remedy Entertainment, l'enthousiasme est également de mise. Sam Lake a tenu à adresser un message aux joueurs, mêlant fierté et avertissement.

C'est un honneur et une joie pour nous de collaborer avec l'équipe de Phasmophobia pour cet événement. Nos deux franchises se complètent à la perfection. Un mot d'avertissement à tous les chasseurs de fantômes potentiels : si vous choisissez d'y entrer, vous risquez de ne jamais pouvoir quitter l'Antre Noir. Vous êtes prévenus.

L'événement Phasmophobia by Alan Wake est disponible dès aujourd'hui et se terminera le 2 juin prochain. Il est temps de rassembler votre équipement, de vérifier vos lampes torches et de vous préparer à affronter des entités qui dépassent l'entendement habituel. Le jeu reste disponible en accès anticipé sur PC, PS5, PS VR2 et Xbox Series.