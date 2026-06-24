Phasmophobia change ses plans : La version 1.0 s'éloigne, mais c'est pour la bonne cause

Kinetic Games vient de dévoiler la nouvelle feuille de route de Phasmophobia. Si la très attendue refonte de la carte Willow Street arrive cet été, les chasseurs de fantômes devront s'armer de patience puisque la version 1.0 est désormais fixée à 2027.

Kinetic Games a mis à jour sa feuille de route pour l'année 2026 concernant son célèbre jeu de chasse aux fantômes. Les développeurs ont partagé un aperçu détaillé des événements saisonniers à venir, des améliorations de confort de jeu, mais surtout d'une nouvelle fenêtre de sortie pour la version 1.0 de Phasmophobia, désormais programmée pour le second semestre 2027. Cette décision, motivée par les retours de la communauté et les ambitions grandissantes du studio, vise à peaufiner les systèmes de base et à garantir une expérience optimale avant de quitter l'accès anticipé.

La refonte de Willow Street ouvre le bal

Le point d'orgue de cette nouvelle feuille de route à court terme est sans conteste la refonte très attendue de la carte 13 Willow Street, prévue pour le 21 juillet. Après les rénovations complètes de la Grafton farmhouse et Bleasdale farmhouse, ainsi que de la mise à jour, plus récente, de 6 Tanglewood Drive, c'est au tour de Willow de bénéficier des nouveaux standards de développement du studio. Les joueurs peuvent s'attendre à des pièces rafraîchies, des cachettes modifiées et une intégration inédite de l'histoire du jeu.





Cette mise à jour s'accompagnera de la première de deux vagues d'améliorations majeures, ciblant les modèles des personnages, les animations et les options de personnalisation. Une fois la refonte de Willow déployée, une seconde mise à jour de confort de jeu fera son apparition, suivie par la migration du jeu vers le moteur Unity 6. Les événements saisonniers très appréciés des fans, tels que Crimson Eye et Winter's Jest, feront également leur retour cette année. Enfin, les chasseurs de fantômes pourront découvrir la refonte de la carte Edgefield en décembre.

Une version finale ambitieuse repoussée à 2027

La nouvelle organisation de Kinetic Games privilégie clairement la qualité à la rapidité. Les délais ajustés permettront à l'équipe de concrétiser sa vision pour le lancement complet en 2027. Parmi les fonctionnalités prévues figure une refonte totale des modèles de fantômes. Le casting actuel sera remplacé par des entités uniques, possédant chacune sa propre apparence, ses animations spécifiques et son histoire personnelle.

Le lancement de cette version finale enrichira également l'univers de Phasmophobia grâce à une narration environnementale poussée. Des éléments spécifiques à chaque fantôme seront introduits, créant des liens plus profonds avec les lieux hantés et leurs anciens occupants. Des améliorations sonores significatives sont aussi au programme, avec des effets météorologiques et un son spatial optimisés pour une immersion totale lors des enquêtes. Celui-ci est prévu pour la seconde moitié de 2027.

Prochain rendez-vous, le 21 juillet pour la refonte de 13 Willow Street, et dans les semaines qui suivent pour les diverses améliorations prévues. Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Une sortie sur Nintendo Switch 2 a également été annoncé.