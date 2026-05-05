Phasmophobia : MàJ du 5 mai et possibilité de personnaliser son personnages, les détails

Les joueurs de Phasmophobia accueillent, ce 5 mai, l'une des mises à jour les plus attendues, celle de pouvoir enfin personnaliser son personnage. Découvrez le patch notes.

Dévoilée il y a quelques jours, la mise à jour concernant la personnalisation des personnages est enfin disponible dans Phasmophobia. Celle-ci permet de mieux personnaliser les personnages, mais aussi de proposer de nouvelles animations, et bien d'autres choses. Sans plus attendre, vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour des personnages de Phasmophobia ci-dessous.

Patch 0.17.0.0 Phasmophobia Nouveautés Personnages : 12 nouveaux modèles de personnages de haute qualité (6 hommes, 6 femmes) avec des biographies, une couleur de cheveux ajustable et plus encore.

: 12 nouveaux modèles de personnages de haute qualité (6 hommes, 6 femmes) avec des biographies, une couleur de cheveux ajustable et plus encore. Cosmétiques : Un large éventail d'objets cosmétiques pour équiper votre personnage ; manteaux, chemises et pantalons, tous avec plusieurs options de couleurs. Des chemises uniques pour le prestige et les succès d'événements spécifiques. Des accessoires tels que des piercings, des chapeaux et des lunettes sont également disponibles. Note : tous les cosmétiques sont soit déblocables en jeu, soit achetables avec la monnaie du jeu.

: Un large éventail d'objets cosmétiques pour équiper votre personnage ; manteaux, chemises et pantalons, tous avec plusieurs options de couleurs. Des chemises uniques pour le prestige et les succès d'événements spécifiques. Des accessoires tels que des piercings, des chapeaux et des lunettes sont également disponibles. Note : tous les cosmétiques sont soit déblocables en jeu, soit achetables avec la monnaie du jeu. Animations : En plus des nouveaux modèles, les interactions avec l'équipement, les objets et l'environnement incluent désormais des animations de personnage. Lors de la mort, une nouvelle animation de décès sera également visible.

: En plus des nouveaux modèles, les interactions avec l'équipement, les objets et l'environnement incluent désormais des animations de personnage. Lors de la mort, une nouvelle animation de décès sera également visible. VR sur PC : Les joueurs peuvent activer ou désactiver les nouvelles animations de mort à la première personne avec l'option "animations immersives" dans le menu des options. Si désactivée (réglage par défaut), la nouvelle animation de mort sera vue à la troisième personne.

: Les joueurs peuvent activer ou désactiver les nouvelles animations de mort à la première personne avec l'option "animations immersives" dans le menu des options. Si désactivée (réglage par défaut), la nouvelle animation de mort sera vue à la troisième personne. Montre du joueur : Une montre a été ajoutée aux modèles de personnages. Elle peut être utilisée pendant les contrats pour surveiller les niveaux de santé mentale et suivre le temps écoulé. Pour voir la montre en entier, les joueurs peuvent maintenir le bouton Utiliser lorsque leur main gauche est vide ou en ouvrant leur Journal. La montre n'affichera pas la santé mentale si le moniteur de santé mentale est désactivé, et elle ne compte pas comme un équipement électronique pour les capacités des fantômes. Pour les joueurs VR, la montre sera toujours visible en levant simplement la main gauche.

: Une montre a été ajoutée aux modèles de personnages. Elle peut être utilisée pendant les contrats pour surveiller les niveaux de santé mentale et suivre le temps écoulé. Pour voir la montre en entier, les joueurs peuvent maintenir le bouton Utiliser lorsque leur main gauche est vide ou en ouvrant leur Journal. La montre n'affichera pas la santé mentale si le moniteur de santé mentale est désactivé, et elle ne compte pas comme un équipement électronique pour les capacités des fantômes. Pour les joueurs VR, la montre sera toujours visible en levant simplement la main gauche. Cosmétiques Cursed Hollow : Les récompenses cosmétiques de Cursed Hollow sont maintenant disponibles pour tous. Le masque, le t-shirt et le collier Cursed Hollow peuvent être équipés depuis la boutique de personnalisation. Changements Cartes d'identité : Les cartes d'identité et les badges s'équipent et se changent désormais dans le menu de la boutique de personnalisation plutôt que dans le menu principal.

: Les cartes d'identité et les badges s'équipent et se changent désormais dans le menu de la boutique de personnalisation plutôt que dans le menu principal. Chambre de la mort : La pièce dans laquelle un joueur entrait après avoir été tué par le fantôme a été supprimée, le joueur passe désormais directement à l'état de mort.

: La pièce dans laquelle un joueur entrait après avoir été tué par le fantôme a été supprimée, le joueur passe désormais directement à l'état de mort. Journal du joueur : Le journal apparaîtra désormais physiquement en jeu lors de son utilisation, au lieu d'être un élément d'interface séparé.

: Le journal apparaîtra désormais physiquement en jeu lors de son utilisation, au lieu d'être un élément d'interface séparé. Prestige : La limite de prestige a été augmentée à 4000. Note : aucun déblocage supplémentaire n'est disponible après le prestige 20.

: La limite de prestige a été augmentée à 4000. Physique des portes : De la physique a été ajoutée à toutes les portes, ce qui signifie qu'elles continueront de bouger après que le joueur les a lâchées.

: De la physique a été ajoutée à toutes les portes, ce qui signifie qu'elles continueront de bouger après que le joueur les a lâchées. Lampes de poche : Elles seront désormais tenues dans la main gauche du joueur et peuvent être lâchées quand la main droite est vide.

: Elles seront désormais tenues dans la main gauche du joueur et peuvent être lâchées quand la main droite est vide. Trépied : L'équipement, comme le trépied, peut désormais être placé en restant debout.

: L'équipement, comme le trépied, peut désormais être placé en restant debout. Modèles : Tous les objets seront désormais placés visiblement sur le modèle du personnage, au lieu d'être invisibles lorsqu'ils ne sont pas équipés.

: Tous les objets seront désormais placés visiblement sur le modèle du personnage, au lieu d'être invisibles lorsqu'ils ne sont pas équipés. Défis : Les enregistreurs sonores de niveau 2 sont désormais inclus dans le défi hebdomadaire "Audio uniquement".

: Les enregistreurs sonores de niveau 2 sont désormais inclus dans le défi hebdomadaire "Audio uniquement". FOV : L'option de champ de vision la plus basse est désormais de 70 au lieu de 60. Le réglage par défaut reste à 70.

: L'option de champ de vision la plus basse est désormais de 70 au lieu de 60. Le réglage par défaut reste à 70. Changements spécifiques à la VR : La ceinture d'inventaire a été supprimée, tous les objets sont désormais placés sur le modèle du personnage. Le cercle de mouvement par téléportation s'affichera désormais au-dessus des autres objets et sera invisible jusqu'à ce que le joueur appuie sur le bouton de téléportation avec son endurance au maximum.

Corrections Correction d'un problème où l'équipement de tête n'était pas visible à toutes les valeurs de champ de vision.

Correction d'un problème dans la prison où souhaiter un piège avec la patte de singe n'affectait pas les portes coulissantes.

Correction d'un problème où le seuil de chasse du Raiju n'augmentait que si l'équipement était tenu en main.

Correction d'un problème où le Yokai pouvait entendre la boîte à musique de trop loin.

Correction d'un problème où le Jinn pouvait drainer la santé mentale d'un joueur dans les pièces situées au-dessus et en dessous de lui.

Correction d'un problème en VR où le journal d'un joueur restait visible après sa mort.

Correction d'un problème en VR faisant trembler les mains du joueur.

Correction d'un problème en VR rendant difficile la récupération de la Spirit Box sur le mur du camion.

Correction d'un problème en VR où le sel tournait avec le corps du joueur plutôt qu'avec sa main.

Diverses autres corrections pour la VR concernant les interactions à travers les murs, l'orientation de la lampe de niveau 3, et les problèmes de collision avec les escaliers ou les portes.

Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la somme de 19,50 €.