Phasmophobia : Adieu les modèles rigides, la refonte totale des chasseurs arrive enfin

Kinetic Games annonce une mise à jour majeure pour Phasmophobia le 5 mai. Les joueurs pourront enfin personnaliser entièrement leurs chasseurs de fantômes et profiter de nouvelles animations immersives. Une étape décisive et très attendue avant le lancement de la version finale du jeu.

Les amateurs de frissons coopératifs ont une date à marquer d'une pierre blanche. Le studio Kinetic Games vient de confirmer que la très attendue mise à jour centrée sur les personnages de Phasmophobia sera disponible le 5 mai prochain sur toutes les plateformes. Cette refonte complète promet de transformer radicalement l'expérience de chasse aux fantômes en offrant une immersion inédite. Fini les modèles génériques et rigides, place à une véritable personnalisation et à des animations entièrement retravaillées pour accroître le sentiment de terreur.

Une personnalisation poussée sans aucune microtransaction

Pour la première fois depuis le lancement du jeu en accès anticipé, qui remonte à septembre 2020, les joueurs vont avoir un contrôle total sur l'apparence de leur avatar. Dès le début du mois de mai, il sera possible de modifier les coiffures, les vêtements intérieurs et extérieurs, ainsi que divers accessoires. Cette nouveauté s'accompagne d'une excellente nouvelle pour le portefeuille des joueurs. En effet, tous ces éléments cosmétiques pourront être débloqués uniquement en jouant ou en utilisant la nouvelle boutique intégrée. Kinetic Games a tenu à préciser que cette boutique fonctionnera exclusivement avec la monnaie du jeu, écartant définitivement l'idée d'intégrer des microtransactions.

Les vétérans qui ont participé à l'événement Cursed Hollow de 2026 ne sont pas oubliés. Ceux qui ont accompli les missions à durée limitée recevront des objets exclusifs dès le lancement de la mise à jour, incluant un collier, un t-shirt spécifique et le masque de l'esprit de la forêt.

Des animations repensées pour une terreur accrue

Au-delà de l'aspect purement cosmétique, cette mise à jour apporte des améliorations techniques majeures qui avaient été teasées dans la feuille de route de 2026. Les développeurs ont intégré de nouvelles animations pour les morts et d'autres actions. Ces mouvements plus dynamiques et réalistes ont pour but de renforcer la tension lors des enquêtes paranormales.

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Corey Dixon, le directeur artistique chez Kinetic Games, explique la vision du studio derrière ces changements importants.

Depuis le lancement de Phasmophobia en 2020, l'équipe a déployé énormément d'efforts pour rendre le jeu plus immersif et rejouable. Donner aux joueurs la liberté de personnaliser leurs chasseurs de fantômes semble être la prochaine étape logique. La personnalisation des joueurs nous ouvre de nombreuses possibilités pour l'avenir, et associée aux modèles et animations mis à jour, nous commençons également à augmenter encore plus le facteur peur, ce qui n'est qu'une petite partie du grand voyage vers la version 1.0.

Cette mise à jour gratuite du 5 mai s'accompagnera également de nombreuses corrections de bugs, peaufinant encore un peu plus l'expérience globale. Phasmophobia continue ainsi son évolution constante vers sa version 1.0, qui devrait arriver d'ici quelques mois, tout en restant disponible en accès anticipé sur PC via Steam, PS5, PS VR2 et Xbox Series.