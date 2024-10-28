Phasmophobia : Un événement et une mise à jour majeure pour Halloween

Afin de célébrer comme il se doit Halloween, les développeurs ont lancé un événement spécial, ainsi qu'une mise à jour dans le but d'accueillir les joueurs sur PS5 et Xbox Series.
La période est très chargée pour Phasmophobia
. D'abord, parce que l'événement Halloween vient de débarquer et offre aux joueurs un défi supplémentaire, mais aussi parce que le jeu de fantômes va enfin débarquer sur PS5 et Xbox Series dans quelques jours.
C'est pour cela qu'une mise à jour majeure vient d'être déployée
, sur PC, qui sera intégrée dès le lancement dans la version console. Retrouvez tous les détails ci-dessous.
L'événement Halloween 2024 de Phasmophobia (Lune de sang)
La Lune de sang fait effectivement son retour dans Phasmophobia. Les joueurs devront valider les différents défis proposés, prendre en photos les autels de sang, pour gagner des points de sang et obtenir des récompenses. Un défi communautaire est même lancé pour récupérer encore plus de récompenses. Mais évidemment, durant cette Lune de sang, les entités sont plus puissantes et fortes que jamais...
Les développeurs ont ajouté un tableau des événements pour pouvoir suivre les différents événements au fil du temps. Vous pouvez retrouver tous les défis et les détails de l'événement Lune de sang 2024 pour Phasmophobia dans cet article
.
Patch notes et nouveautés de Crimson Eye (v0.11.0.0)
Pour ce qui est de la mise à jour, déployée ce 28 octobre et nommée Crimson Eye
, nous retrouvons quelques améliorations, notamment au niveau de la physique, ainsi que quelques ajustements et nouveautés. Pour ne pas perdre de temps, voici le patch notes :
Physique améliorée
- Les systèmes de joueurs et de portes ont été revus pour résoudre tous les problèmes liés à la physique :
- Les portes ne poussent plus les joueurs dans les murs ou hors des lieux.
- Les portes ne peuvent plus être sorties de leurs gonds.
- Les joueurs ayant un faible taux de rafraîchissement ne tomberont plus à travers le sol à Point Hope.
- Les joueurs ne peuvent plus être poussés à travers les murs ou les objets.
Nouveautés
- Ajout de la prise en charge de l'espagnol d'Amérique latine
- Point Hope dispose désormais d'une clé unique dans le camion.
- Vous pouvez désormais inviter et rejoindre des amis en utilisant votre liste d'amis Steam.
- Votre identifiant Unity est désormais affiché dans le menu principal. Veuillez l'indiquer dans tout ticket d'assistance que vous soumettez.
- Si vous bloquez un joueur, vous serez désormais mis en sourdine pour lui (en plus de la mise en sourdine pour vous).
- Le CLUF est désormais disponible dans toutes les langues.
Modifications
- Tous les aspects du jeu ont été fortement optimisés, ce qui se traduit par des performances accrues et des taux de rafraîchissement plus réguliers.
- La police manuscrite (Journal / Menu principal) a été remplacée pour améliorer la prise en charge de la localisation dans toutes les langues.
- Il n'est plus possible d'accéder au menu de sélection des badges ou de modifier le modèle de votre personnage lorsque vous êtes dans l'écran de débriefing.
- La section des orbes fantômes de l'entraînement sera désormais complétée de manière plus cohérente.
Évidemment, de nombreux problèmes ont aussi été corrigés. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour sur le site officiel
.
Phasmophobia est disponible sur PC, et le sera sur PS5 et Xbox Series le 29 octobre. Son prix est d'ailleurs déjà connu
.
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