Phasmophobia : Son prix sur PS5 et Xbox Series

L'excellent jeu de chasseur de fantômes, Phasmophobia, arrive sur console. Et de nombreux joueurs se demandent quel sera son prix sur PS5 et Xbox Series.
Le très populaire jeu d'horreur coopératif Phasmophobia
fait enfin son entrée sur PS5 et Xbox Series, et les joueurs impatients peuvent déjà se préparer à plonger dans cet univers terrifiant à partir du 29 octobre 2024, après un long moment d'attente, puisque cette version a connu plusieurs reports. Célèbre pour ses enquêtes paranormales immersives et ses frayeurs garanties, Phasmophobia
a su conquérir une grande base de fans sur PC avec plus de 20 millions de copies vendues depuis son lancement
, et cette sortie sur consoles de nouvelle génération est attendue avec impatience.
Quel est le prix de Phasmophobia sur PS5 et Xbox Series ?
Si vous envisagez d'acquérir Phasmophobia sur PlayStation 5 ou Xbox Series X/S, sachez que le jeu sera disponible au prix de 19,50 €
, comme l'ont confirmé les développeurs lorsqu'ils ont révélé sa date de sortie. Un tarif qui reste bien évidemment compétitif pour un jeu de ce calibre, offrant des heures de jeu en coopération (jusqu'à 4), où chaque partie sera différente, tout en proposant une progression au fil du temps.
À ce prix-là, Phasmophobia est une excellente affaire pour ceux qui recherchent une expérience multijoueur immersive et riche en frissons
. De plus, il arrive en accès anticipé, ce qui promet de nombreuses mises à jour à l'avenir, pour agrémenter l'expérience de nouvelles choses.
Enfin, Kinetic Games confirme qu'il ne s'agit pas que d'un simple portage PC. Les développeurs ont pris la peine d'apporter toutes les optimisations qu'il fallait, pour que l'expérience soit parfaitement jouable à la manette, tout en exploitant pleinement la puissance de la PS5 et des Xbox Series pour améliorer les graphismes, les effets sonores, et l'expérience globale du jeu. Cerise sur le gâteau, le jeu inclura les fonctionnalités cross-play, permettant aux joueurs de toutes les plateformes de chasser les fantômes ensemble, qu'ils soient sur PC, PlayStation, ou Xbox.
Précommandez Phasmophobia dès maintenant
Avec la date de sortie imminente du 29 octobre, il est déjà possible d'ajouter Phasmophobia sur les magasins en ligne de la PS5 et de la Xbox Series, pour ne pas manquer sa sortie
. Notez que sur PS5, le titre sera compatible au PS VR2, histoire de pousser l'angoisse à son paroxysme.
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