Phasmophobia : Événement Lune de sang 2024, les détails

Retrouvez toutes les informations de l'événement Lune de sang version 2024 de Phasmophobia, pour progresser parfaitement et maximiser vos récompenses.
Comme chaque année, les joueurs de Phasmophobia
peuvent découvrir un événement spécial pour Halloween. Pour cette année 2024, c'est la Lune de sang qui est mise en avant,
mais avec un défi communautaire pour corser le tout.
Puisque tout n'est jamais facile, surtout dans Phasmophobia
, nous vous proposons un guide complet sur l'événement Lune de sang version 2024
, pour tout savoir des choses à faire et des récompenses octroyées aux joueurs.
Événement Lune de Sang Phasmophobia 2024
Les défis
L'environnement est modifié pour marquer le coup, avec l'apparition d'un autel de sang en plein milieu du lobby, mais aussi de la Lune de sang
sur quelques-unes des cartes du jeu. Dès maintenant et pour une durée de deux semaines, les joueurs devront valider quelques défis pour marquer des points, afin de venir à bout du challenge communautaire.
Pour y contribuer, vous allez devoir valider ces trois points essentiels :
- Identifier correctement les fantômes lors de vos parties
- Remplir tous les objectifs optionnels
- Photographier tous les totems (voir plus bas)
Toutes ces actions permettent de faire monter le compteur communautaire, et de progresser parmi les trois étapes de récompenses.
Emplacements des totems de Phasmophobia
Comme nous vous le disions, l'environnement est chamboulé, et les cartes sur lesquelles la Lune de sang est disponible possèdent une ambiance bien différente. Nous pouvons jouer à cet événement sur les cartes suivantes :
- 42 Edgefield Road
- Grafton Farmhouse
- Point Hope
- 13 Willow Street
Sur celles-ci, il sera possible de trouver des totems spéciaux, sous forme de vase avec une Lune miniature qui le surplombe
, le tout avec une lumière rouge.
Ce sont ces totems qu'il faut impérativement prendre en photo. Et lorsque vous effectuez cette action, une petite animation se lance, le faisant disparaître.
Il est toutefois difficile d'indiquer avec précision leur emplacement, étant donné que celui-ci varie à chaque partie
. Il y a cependant plusieurs totems selon le nombre de joueurs, à différents endroits de la maison ou du lieu. Visitez donc toutes les pièces, et faites également attention à l'entrée. Mais ne vous arrêtez pas au premier que vous trouverez.
Les récompenses de l'événement Halloween 2024
Côté récompenses, les développeurs feront plaisir aux joueurs avec :
- 10 % de récompenses supplémentaire (déjà actif)
- Carte d'identité de la Lune de sang (Étape 1)
- Carte d'identité améliorée (Étape 2)
- Trophée Lune de sang (Étape 3)
- Météo Lune de sang (à la fin de l'événement) (Étape 3)
Quand se termine Lune de sang 2024 dans Phasmophobia ?
Si l'événement est disponible depuis ce 28 octobre, avec une petite mise à jour, il restera disponible durant deux semaines. Tous les défis peuvent être complétés jusqu'au mercredi 13 novembre 2024
. Ensuite, Phasmophobia retrouver une ambiance plus « normale ». Rappelons que pour la sortie du titre sur PS5 et Xbox Series, les développeurs ont répondu sur la présence du cross-play et de la cross-progression
.
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