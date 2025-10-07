Phasmophobia relance son événement Halloween, placé sous le signe du sang

L'événement d'Halloween de Phasmophobia, The Crimson Eye, signe son grand retour du 9 au 31 octobre. Au programme , une météo sanglante, des défis communautaires, des récompenses exclusives et une ambiance de cauchemar.
Le mois d'octobre s'annonce intense pour les chasseurs de fantômes. Kinetic Games relance son événement annuel The Crimson Eye
, un rendez-vous désormais culte pour les joueurs de Phasmophobia
. Sous la lueur inquiétante de la Lune sanglante
, les plus courageux devront affronter des esprits plus rapides, des chasses plus dangereuses, mais aussi profiter de récompenses inédites.
Un Halloween rouge sang sous la Lune écarlate
Du 9 au 31 octobre 2025
, le monde de Phasmophobia passera sous l'influence du Blood Moon Weather
, une météo spéciale qui transformera totalement l'expérience. Les fantômes seront plus agressifs et se déplaceront plus vite, tandis que votre santé mentale se videra plus rapidement
. En contrepartie, chaque enquête réussie offrira 10 % de récompenses supplémentaires
, de quoi motiver les plus téméraires à poursuivre leurs investigations.
Les cartes concernées par ces changements temporaires lors de l'événement incluent :
- 6 Tanglewood Drive
- Camp Woodwind
- Grafton Farmhouse
- Bleasdale Farmhouse
- Point Hope
- 42 Edgefield Road
- 13 Willow Street
Chaque jour, quatre cartes tourneront
pour garantir la présence de la Lune sanglante. Celles qui ne sont pas actives conserveront néanmoins une faible probabilité d'en bénéficier, maintenant un léger suspense à chaque partie.
Des objectifs communautaires et personnels à accomplir
Comme pour chaque événement maintenant, à l'image de Cursed Hollow
plus tôt cette année, The Crimson Eye repose sur un système de buts communautaires et personnels
. Chaque objectif rempli permet de débloquer des cosmétiques uniques selon le modèle suivant :
- Objectif communautaire 1 → carte d'identité et badge Child of the Cult.
- Objectif communautaire 2 → trophée Crimson Eye.
- Objectif personnel 1 → carte d'identité animée Child of the Cult.
- Objectif personnel 2 → amélioration du trophée Crimson Eye (jusqu'à trois fois).
Ces récompenses seront automatiquement attribuées une fois les défis terminés, sans action requise de la part des joueurs. À noter que ceux ayant déjà débloqué le trophée Blood Moon en 2024 ne le recevront pas à nouveau
.
Avec son ambiance toujours plus oppressante et ses mécaniques revisitées, The Crimson Eye s'impose comme l'événement majeure pour Phasmophobia
. Entre récompenses, défis communautaires et atmosphère glaçante, les joueurs auront de quoi frissonner jusqu'à la fin du mois.
Rappelons qu'en 2026, Phasmophobia devrait accueillir une refonte de « l'horreur » avec le fameux Horror 2.0, et très probablement la sortie de la 1.0 dans la foulée
. Une nouvelle carte est aussi prévue
, pour cette année cette fois.
commentaire (0)