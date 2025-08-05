Phasmophobia dévoile une nouvelle carte : bienvenue à Nell's Diner, le restaurant hanté

Après avoir profondément marqué l'année 2025 avec la refonte du Bleasdale Farmhouse au printemps et l'importante mise à jour Chronicle durant l'été, Kinetic Games ne ralentit pas le rythme et continue d'enrichir son univers terrifiant.

Nell's Diner, un lieu inédit pour une chasse aux fantômes intense











Une ambiance travaillée et un mystère à résoudre

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La refonte de Grafton Farmhouse arrive









Une avant-première sur Twitch avec des récompenses exclusives

Une année riche en contenu, et ce n'est pas fini

Le très populaire jeu d'horreurcontinue de se renouveler avec l'annonce d'une nouvelle carte :. Ce restaurant rétro, désormais abandonné, promet aux joueurs des rencontres paranormales aussi intenses qu'originales. En parallèle, le studio Kinetic Games révèle égalementSitué au bord d'une route déserte aux abords de Tucson en Arizona,. Inspiré des classiques diners américains des années 50, ce lieu promet une expérience très différente des cartes habituelles. La carte proposera, dontIl s'agit d'une carte de petite taille, légèrement plus grande que la célèbre Tanglewood Drive. Sa taille réduite offrira aux joueurs des enquêtes rapides mais intenses. Les développeurs promettent une immersion renforcée par de nombreux objets interactifs inédits, des points stratégiques ainsi que des cachettes efficaces durant les attaques du fantôme.À Nell's Diner,: la salle principale sera éclairée de manière réaliste, tandis que les coulisses et les espaces réservés au personnel apparaîtront délabrés et lugubres. Le restaurant affiche clairement des traces d'un événement dramatique récent, avec de la nourriture encore chaude sur les tables et des couverts abandonnés précipitamment. L'un des points forts sera sans aucun doute la chambre froide, une pièce qui compliquera les recherches habituelles, puisqu'il sera difficile de détecter une activité paranormale à partir des températures négatives, typiques de cette pièce.En parallèle, Kinetic Games annonce officiellement, fixée au. Désormais plus distincte de l'autre ferme, la Bleasdale Farmhouse, cette maison isolée au milieu des champs de maïs a subi une refonte totale., marquée par des plafonds effondrés, une électricité défaillante et des pièces inédites, comme un grenier inquiétant et une salle de couture sinistre.Pour célébrer ce lancement, Kinetic Games organise deux journées spéciales lesen partenariat avec des streamers Twitch. Ces diffusions exclusives permettront aux joueurs d'avoir un aperçu de cette carte retravaillée et de remporter des Twitch Drops exclusifs (badges et cartes d'identité animées). Une seconde vague de récompenses standards sera disponible pour tous les joueurs regardant des diffusions Twitch duDaniel Knight (Dknighter), directeur et développeur principal de Phasmophobia, souligne que ces deux ajouts sont centraux dans l'ambition du studio de renforcer constamment l'aspect horrifique du jeu. Selon lui,grâce à son originalité et ses surprises nombreuses encore tenues secrètes par le studio, comme sa sortie. Avec un événement majeur à venir pour célébrer ledu jeu en septembre 2025, Kinetic Games promet de nombreuses autres surprises dans les mois à venir.