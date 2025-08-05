Phasmophobia dévoile une nouvelle carte : bienvenue à Nell's Diner, le restaurant hanté

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 17h40
Après avoir profondément marqué l'année 2025 avec la refonte du Bleasdale Farmhouse au printemps et l'importante mise à jour Chronicle durant l'été, Kinetic Games ne ralentit pas le rythme et continue d'enrichir son univers terrifiant.
Phasmophobia dévoile une nouvelle carte : bienvenue à Nell's Diner, le restaurant hanté
Le très populaire jeu d'horreur Phasmophobia continue de se renouveler avec l'annonce d'une nouvelle carte : Nell's Diner. Ce restaurant rétro, désormais abandonné, promet aux joueurs des rencontres paranormales aussi intenses qu'originales. En parallèle, le studio Kinetic Games révèle également la date de sortie du très attendu remake de la carte Grafton Farmhouse.

Nell's Diner, un lieu inédit pour une chasse aux fantômes intense

Situé au bord d'une route déserte aux abords de Tucson en Arizona, Nell's Diner offre une ambiance tout à fait inédite dans Phasmophobia. Inspiré des classiques diners américains des années 50, ce lieu promet une expérience très différente des cartes habituelles. La carte proposera 13 salles uniques, dont 11 pourront être hantées.

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Il s'agit d'une carte de petite taille, légèrement plus grande que la célèbre Tanglewood Drive. Sa taille réduite offrira aux joueurs des enquêtes rapides mais intenses. Les développeurs promettent une immersion renforcée par de nombreux objets interactifs inédits, des points stratégiques ainsi que des cachettes efficaces durant les attaques du fantôme.

Une ambiance travaillée et un mystère à résoudre

À Nell's Diner, chaque pièce aura sa propre atmosphère : la salle principale sera éclairée de manière réaliste, tandis que les coulisses et les espaces réservés au personnel apparaîtront délabrés et lugubres. Le restaurant affiche clairement des traces d'un événement dramatique récent, avec de la nourriture encore chaude sur les tables et des couverts abandonnés précipitamment. L'un des points forts sera sans aucun doute la chambre froide, une pièce qui compliquera les recherches habituelles, puisqu'il sera difficile de détecter une activité paranormale à partir des températures négatives, typiques de cette pièce.

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La refonte de Grafton Farmhouse arrive

En parallèle, Kinetic Games annonce officiellement la date de sortie du remake intégral de la célèbre carte Grafton Farmhouse, fixée au 12 août prochain. Désormais plus distincte de l'autre ferme, la Bleasdale Farmhouse, cette maison isolée au milieu des champs de maïs a subi une refonte totale. La nouvelle version de Grafton Farmhouse propose une ambiance plus sombre, marquée par des plafonds effondrés, une électricité défaillante et des pièces inédites, comme un grenier inquiétant et une salle de couture sinistre.

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Une avant-première sur Twitch avec des récompenses exclusives

Pour célébrer ce lancement, Kinetic Games organise deux journées spéciales les 7 et 8 août 2025 en partenariat avec des streamers Twitch. Ces diffusions exclusives permettront aux joueurs d'avoir un aperçu de cette carte retravaillée et de remporter des Twitch Drops exclusifs (badges et cartes d'identité animées). Une seconde vague de récompenses standards sera disponible pour tous les joueurs regardant des diffusions Twitch du 12 au 26 août 2025.

Une année riche en contenu, et ce n'est pas fini

Daniel Knight (Dknighter), directeur et développeur principal de Phasmophobia, souligne que ces deux ajouts sont centraux dans l'ambition du studio de renforcer constamment l'aspect horrifique du jeu. Selon lui, Nell's Diner pourrait vite devenir l'une des cartes préférées des joueurs grâce à son originalité et ses surprises nombreuses encore tenues secrètes par le studio, comme sa sortie. Avec un événement majeur à venir pour célébrer le 5e anniversaire du jeu en septembre 2025, Kinetic Games promet de nombreuses autres surprises dans les mois à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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