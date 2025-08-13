Phasmophobia quittera l'accès anticipé en 2026 avec la mise à jour Horror 2.0

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2025 à 15h12
Après plusieurs années d'accès anticipé, Phasmophobia devrait atteindre sa version 1.0 en 2026. Une sortie qui coïncidera avec la mise à jour Horror 2.0, marquant une étape clé pour le jeu de Kinetic Games.
Phasmophobia quittera l'accès anticipé en 2026 avec la mise à jour Horror 2.0
Le célèbre jeu d'horreur coopératif continuera de recevoir du contenu, même après sa sortie officielle. C'est ce qu'a confirmé Corey J. Dixon, directeur artistique de Phasmophobia, dans une interview à IGN. Pour l'équipe, le fameux « Horror 2.0 » représentera la version « feature-complete » du titre, mais pas la fin de son développement.

Une version 1.0 prévue aux côtés de la Horror 2.0

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Selon Corey J. Dixon, la sortie officielle, la 1.0, se fera en parallèle de la mise à jour Horror 2.0, qui arrivera après la Player Update de 2025. Cette refonte apportera un ensemble complet de fonctionnalités, consolidant l'expérience telle qu'imaginée par le créateur Dan Knight. Dans l'idéal, tout cela devrait donc voir le jour en 2026.

« Une fois Horror 2.0 en place, le jeu sera dans un bon état. Mais nous continuerons à travailler dessus, avec des reworks de cartes et de nouvelles cartes à l'avenir » affirme Corey J. Dixon.

Un développement guidé par la communauté

Le studio reconnaît que l'évolution du jeu est souvent influencée par les demandes des joueurs. Cette interaction constante entraîne l'ajout de fonctionnalités inspirées directement des retours de la communauté, qui n'étaient pas prévues au départ. Pour Corey J. Dixon, le véritable point final viendra lorsque toute l'équipe ressentira que le jeu est arrivé à son plein potentiel.

Un possible Phasmophobia 2 ?

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Interrogé sur une éventuelle suite, il n'exclut pas l'idée. Forts de leur expérience, les développeurs savent désormais ce qu'ils feraient différemment, que ce soit pour éviter certaines erreurs ou pour introduire de nouvelles mécaniques.
Je ne l'exclurais pas. Ce serait un défi amusant de voir si nous pouvons en faire un autre... Il y a beaucoup de choses que nous changerions avec l'expérience acquise.
En attendant la Horror 2.0 et donc la 1.0 pour 2026 (qui pourrait néanmoins être repoussée puisque la refonte de « l'horreur » devait sortir il y a déjà un moment), Kinetic Games prévoit en 2025 une nouvelle carte, qui a déjà été teasée, ainsi que d'autres choses que nous découvrirons ces prochains mois. 

Phasmophobia est disponible sur PC, PS5 et Xbox Seriesavec le cross-play et la compatibilité SteamVR pour PC et PlayStationVR2 sur PS5. Dans l'interview, Corey J. Dixon confirme également qu'aucun plan n'est prévu pour sortir le jeu d'horreur sur Nintendo Switch 2.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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