Phasmophobia fête ses 5 ans avec une semaine d'événements effrayants

Le jeu culte de Kinetic Games souffle sa cinquième bougie avec une semaine entière d'événements, de bonus en jeu et d'annonces qui promettent de marquer les fans.
Depuis sa sortie en accès anticipé en 2020, Phasmophobia s'est imposé comme l'un des piliers du jeu d'horreur multijoueur
. Pour ses cinq ans, le studio Kinetic Games a prévu une célébration digne de ce nom, avec des surprises étalées du 15 au 21 septembre, avant la date clé du 18 septembre.
Une semaine anniversaire riche en surprises
Le 18 septembre 2025 marquera officiellement les cinq ans du lancement de Phasmophobia en accès anticipé
. Pour l'occasion, Kinetic Games propose une semaine entière de festivités, dès le 15 septembre, avec des défis exclusifs, un double XP et de nouveaux articles dérivés. Les développeurs promettent également quelques surprises inédites pour récompenser la fidélité des joueurs.
L'année 2025 a déjà été marquée par de nombreuses mises à jour, comme les refontes des cartes Bleasdale et Grafton Farmhouse, ainsi que l'arrivée de la très attendue mise à jour Chronicle cet été. Mais le programme ne s'arrête pas là puisque plus tard dans l'année, les joueurs découvriront Nell's Diner, un restaurant rétro décrépit qui promet des parties encore plus angoissantes
.
Un succès colossal depuis son lancement
Sorti en accès anticipé en 2020, Phasmophobia a rapidement trouvé son public et compte aujourd'hui plus de 25 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Le jeu rassemble une communauté passionnée et continue d'attirer les foules grâce à son mélange unique d'investigation immersive et de coopération. Sur Twitch, la popularité du titre reste impressionnante avec 35,5 millions d'heures visionnées et 3,8 millions d'heures diffusées rien qu'au cours de l'année écoulée. Un succès qui témoigne de la place singulière qu'occupe Phasmophobia dans le paysage du jeu d'horreur multijoueur.
Un futur qui s'annonce encore plus effrayant
Au-delà du contenu en jeu, Kinetic Games voit plus grand. Une adaptation cinématographique est actuellement en préparation, produite par le spécialiste de l'horreur Blumhouse, déjà derrière des succès comme Paranormal Activity et Insidious. Une étape qui confirme l'ambition de faire de Phasmophobia une véritable franchise.
En 2026, Phasmophobia devrait aussi accueillir une refonte de « l'horreur » avec le fameux Horror 2.0, et très probablement la sortie de la 1.0 dans la foulée
.
commentaire (1)
Ça, c'est très cool.