Phasmophobia : Comment fuir ou survivre à la chasse du fantôme ?

Comment fuir ou survivre à la chasse du fantôme ?

La, que vous soyez à un niveau débutant ou plutôt expérimenté, est très importante et doit être prise au sérieux. Lors de ce moment, qui arrive environ cinq minutes après le début de la partie en difficulté facile,. Si tel est le cas, il vous tue et vous devrez donc abandonner vos coéquipiers jusqu'à la fin de la partie. Si vous pouvez les entendre et les voir, eux, en revanche, ne pourront pas.Les joueurs les plus expérimentés n'auront aucun mal, grâce aux nombreuses parties qui leur ont appris ce qu'il fallait faire et surtout ne pas faire. Cependant, si vous êtes encore au stade de la découverte, nous vous proposons quelques astuces pour éviter de vous faire attraper.Dans un premier temps, dès que la chasse commence, il faut arrêter de parler et faire preuve de discrétion en trouvant très vite une cachette. Vous pouvez opter pour une pièce à l'écart en vous enfermant dedans et en vous cachant derrière un objet, ou tout simplement vous rendre dans un placard. Toutefois, si le fantôme vous a vu, il n'aura aucun mal à vous trouver, et vous tuer... C'est pourquoi il faut choisir avec précaution sa cachette.Si jouer à cache-cache avec l'habitant des lieux n'est pas quelque chose que vous aimez, vous allez toujours pouvoir fuir en courant. Mais pour cette option, il faut connaître assez bien le lieu dans lequel vous êtes, pour prendre parfaitement les virages et éviter toute collision avec des objets. Si vous résistez assez longtemps, la chasse se terminera sans que vous n'ayez été attrapé. Notez que cette technique peut être compliquée à mettre en place dans les maisons plus petites.Enfin, la dernière technique, qui n'est pas forcément à réaliser, sauf si vous souhaitez jouer un mauvais tour à l'un de vos amis, est de tout faire pour que le pourchassé ne soit pas vous, mais l'un des autres joueurs. Vous pouvez, par exemple, fermer une porte devant lui, pour lui bloquer le passage.Il est également important de mentionner, au cas où vous l'auriez oublié, queen cours s'il est brandi devant le fantôme. Son utilisation est toutefois limitée.