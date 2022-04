Phasmophobia : Écriture fantomatique, comment avoir la preuve ?

L'écriture fantomatique dans Phasmophobia

Pour identifier le fantôme auquel vous avez affaire dans Phasmophobia , vous allez devoir user des nombreux outils mis à votre disposition, pour trouver les traces, les évidences, que laissent les fantômes derrière eux. Des empreintes digitales, une température plus basse ou encore des manifestations par le biais de l'EMF ou le Spirit box sont des preuves qu'il est facile à avoir, comme. Mais si vous ne savez pas comment cela fonctionne, voici quelques indications.Pour obtenir cette preuve dans, et avancer dans vos recherches, vous allez avoir besoin de deux choses essentielles et obligatoires. La première, et comme vous devez vous en douter, est de. Si vous pensez l'avoir découvert, vous devrez alors prendre le journal, se trouvant dans le camion, si personne de votre équipe ne l'a sur lui. Ensuite,, dans un endroit dégager (en appuyant sur la touche F, comme pour placer un objet).Une fois le livre placé, vous allez devoir demander au fantôme d'écrire dans le livre, ou encore la fameuse phrase « Donnez-nous un signe ». Ne vous attendez toutefois pas à le voir écrire tout de suite. Cela peut prendre quelques minutes, et vous verrez alors apparaître divers dessins, avec plus ou moins de logique, sur le carnet. Si, après moult essais et un temps d'attente important vous n'avez toujours pas de nouvelle, n'hésitez pas à bouger de place le journal.Enfin, continuez vos activités, en essayant d'obtenir d'autres preuves. Il se peut qu'en attendant un signe du fantôme, vous trouviez les trois preuves nécessaires confirmant qu'il s'agit de tel ou tel fantôme. D'ailleurs, si la preuve écriture fantomatique se concrétise, vous pouvez prendre le journal en photo , afin d'avoir un peu plus de dollars en fin de partie.Phasmophobia reste disponible sur PC, et n'est pour le moment pas prévu pour arriver sur les consoles