Phasmophobia arrivera-t-il sur PS4, PS5, Xbox One ou Series ?

Sorti en septembre 2020 sur PC, par l'intermédiaire de Steam,a très vite su conquérir le cœur des joueurs, autant pour son aspect horrifique que pour son gameplay plus amusant en coopération (4 joueurs maximum). Grâce à un soutien sur le long terme de Kinetic Games, le contenu s'enrichit et la communauté peut découvrir de nouvelles choses au fil du temps.Cependant, nombreux sont les joueurs à se demander. Actuellement, sachez qu'il n'y a aucun plan pour un tel portage, étant donné que Kinetic Games est un petit studio et que, à l'heure où ces lignes sont écrites. Tout n'est toutefois pas perdu, étant donné qu'une fois le contenu jugé suffisant et la version finale terminée, Kinetic Games pourrait en effet se concentrer sur. Mais, actuellement, cela n'est pas dans les plans à court ou moyen terme. La version 1.0 étant initialement prévue pour cette année 2021.En attendant, sachez qu'il est tout de même possible de jouer àen réalité virtuelle, en passant par Steam VR. Le résultat n'est pas encore parfait, surtout au niveau du rendu pour les autres joueurs, mais des améliorations sont sans cesse publiées. L'expérience est plus intense et, bien évidemment, plus horrifique.En attendant de potentielles informations sur le, nous rappelons qu'il est possible d'y jouer via Steam, pour la somme de 11,59 euros. Somme qui ne sera d'ailleurs pas modifiée une fois la version finale disponible.