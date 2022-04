Phasmophobia : Les photos, prix et récompenses

Quelles sont les choses qui peuvent être prises en photo dans Phasmophobia ?

Le fantôme.

Les empreintes digitales.

L'eau sale.

Objets possédés.

Une interaction fantomatique.

Une empreinte de pas.

Un os.

Les récompenses pour les photos

Fantôme

Moins de 4 mètres → 100 (3 étoiles)

Entre 4 et 8 mètres → 85 (2 étoiles)

Plus de 8 mètres → 70 (1 étoile)

Empreintes digitales

Moins d'un mètre cinquante → 50

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 30

Plus de 8 mètres → 15

Eau sale

Moins d'un mètre cinquante → 35

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 25

Plus de 8 mètres → 15

Objets possédés

Moins d'un mètre cinquante → 60

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 45

Plus de 8 mètres → 30

Interaction fantomatique

Moins d'un mètre cinquante → 40

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 30

Plus de 8 mètres → 20

Empreinte de pas

Moins d'un mètre cinquante → 40

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 30

Plus de 8 mètres → 20

Os

Moins d'un mètre cinquante → 70

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 55

Plus de 8 mètres → 40

Moins d'un mètre cinquante → 30

Entre un mètre cinquante et 8 mètres → 20

Plus de 8 mètres → 10

Entre 1 et 49 points → 10 $

Entre 50 et 99 points → 15 $

Entre 100 et 199 points → 20 $

Entre 200 et 299 points → 25 $

Entre 300 et 399 points → 30 $

Entre 400 et 499 points → 35 $

Entre 500 et 580 points → 40 $

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus du contrat de base, vous demandant d'identifier le fantôme présent sur les lieux, vous avez trois autres objectifs, tous secondaires. Parmi eux, il est parfois demandé de prendre en photo le fantôme, mais il existe bien d'autres choses qui peuvent être prises en photo, toujours dans le but de gagner un maximum d'argent dansPar exemple, les empreintes digitales des fantômes doivent être photographiées, tout comme les os que vous trouverez en cours d'exploration. Vous pouvez également prendre en photo les objets possédés que vous croiserez, ou encore les traces de pas. Tout cela permet d'avoir de l'argent bonus, non négligeable si la photo atteint les trois étoiles.Comme nous vous le disions, plusieurs choses peuvent être prises en photo. Les voici :Notez que toutes ces choses n'arrivent pas forcément dans la même partie. Mais vous pouvez, a minima, obtenir un os et une empreinte de pas, si vous faites bien les choses.Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si vous vous demandez pourquoi des étoiles se trouvent sous les photos, dans votre journal, ou tout simplement pourquoi les récompenses ne sont jamais les mêmes, c'est tout simplement parce que. Ainsi, plus vous serez près, plus vous obtiendrez de l'argent.Voici le barème des photos, qui se compte en points. Plus vous aurez de points (d'étoiles dans le journal), plus la récompense en dollars sera intéressante.L'eau sale peut être obtenue en ouvrant les différents robinets de la maison.N'hésitez pas à prendre un objet possédé, aussi appelé objets maudits , avant de les utiliser.Mettez du sel dans la pièce dans laquelle se trouve le fantôme, attendez un peu et vous devriez avoir une empreinte de pas, que vous pouvez prendre en photo.Vous pouvez également ramasser l'os, pour obtenir un bonus d'argent en plus.Enfin, avant de conclure, sachez que vous pouvez (devez) prendre en photo le corps d'un partenaire qui se serait fait attaquer par le fantôme. Cela donne quelques dollars de plus, et lui permet de récupérer une partie de la somme qu'il avait dépensée pour acheter l'équipement.Pour savoir combien de dollars vous allez récolter à la fin de la partie (avant de quitter le contrat et rentrer à la base), il suffit de calculer les points obtenus (en fonction des étoiles), et comparer le barème suivant :En d'autres termes, en sachant quelle photo vaut combien, il suffit de calculer le nombre d'étoiles que vous avez obtenues (vous pouvez le faire via le journal) pour savoir quelle somme vous sera octroyée.