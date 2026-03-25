Phasmophobia annonce le retour de son événement Cursed Hollow

Le célèbre jeu de chasse aux fantômes Phasmophobia célèbre le printemps avec le retour de l'événement Cursed Hollow. Dès le 31 mars, les joueurs pourront affronter de nouvelles menaces et débloquer des récompenses exclusives sur toutes les plateformes.
Le célèbre jeu de chasse aux fantômes célèbre l'arrivée du printemps avec le retour très attendu de son événement temporaire de Pâques, baptisé Cursed Hollow
. Dès le 31 mars et jusqu'au 21 avril, les enquêteurs du paranormal vont pouvoir replonger dans une ambiance occulte et affronter de nouvelles menaces dans Phasmophobia
. Kinetic Games a en effet confirmé que cette période de trois semaines sera rythmée par des objectifs communautaires inédits, des cartes thématiques tournantes et des récompenses exclusives pour les chasseurs les plus courageux.
Un culte mystérieux et des cartes revisitées
Pendant toute la durée de l'événement, le redoutable Culte de Cursed Hollow s'installe sur les différentes cartes du jeu
, accompagné par l'énigmatique Esprit de la Forêt. Dans leur sillage, ces adeptes ont disséminé des reliques sacrées, des totems macabres et des nids rituels au cœur des lieux hantés. Les joueurs de Phasmophobia auront pour lourde tâche de percer à jour ces sombres secrets
.
Pour l'occasion, plusieurs cartes emblématiques ont été spécialement redécorées. Les enquêteurs pourront ainsi redécouvrir le 6 Tanglewood Drive (qui vient de recevoir un rework
), la Grafton Farmhouse, mais également la dernière arrivée en date, Nell's Diner. Ces environnements tourneront quotidiennement, obligeant la communauté à s'adapter en permanence pour accomplir les objectifs communs et débusquer les totems cachés. La réussite de ces missions collectives permettra aux participants de débloquer un badge d'identification exclusif ainsi qu'un trophée, dont l'apparence évoluera au fil de la progression globale des joueurs.
Des esprits de la forêt aux effets imprévisibles
La véritable nouveauté de cette édition 2026 de Cursed Hollow réside dans la présence des sbires de la forêt
, dissimulés dans les moindres recoins de chaque carte. Les chasseurs de fantômes devront utiliser un équipement bien spécifique pour révéler leur présence. Attention cependant, car chaque rencontre avec ces créatures aura des conséquences directes sur le déroulement de la partie.
Ces interactions pourront aussi bien augmenter que faire chuter drastiquement votre santé mentale
, ou encore accélérer le déclenchement d'une chasse, pour le meilleur comme pour le pire.
Le studio de développement se montre particulièrement enthousiaste face à ce retour. Dan Knight, le directeur du jeu, a d'ailleurs pris la parole pour exprimer sa satisfaction.
Lorsque nous avons lancé Cursed Hollow l'année dernière, la réaction de la communauté a été fantastique, et nous sommes ravis d'accueillir à nouveau les Esprits de la Forêt pour Pâques. Après avoir rafraîchi la Grafton Farmhouse et le 6 Tanglewood Drive, et lancé le Nell's Diner depuis le dernier événement, nous avons hâte de voir les joueurs explorer ces cartes redécorées et découvrir les reliques laissées par le Culte.
Ce retour de Cursed Hollow dans Phasmophobia s'inscrit dans une stratégie plus globale pour le titre, qui continue de s'enrichir au fil des mois
. Cet événement n'est qu'une des nombreuses surprises prévues pour hanter les joueurs cette année, comme le souligne la récente feuille de route de Phasmophobia pour 2026
, comprenant la 1.0, si tout se passe bien.
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