Phasmophobia fait le point sur ce qui arrivera en 2026, comprenant la 1.0

Kinetic Games dévoile sa feuille de route pour 2026. Au programme : le passage en version 1.0, une sortie sur Nintendo Switch 2 et une refonte complète des personnages.
L'année 2026 s'annonce charnière pour les chasseurs de fantômes du monde entier. Alors que la communauté attendait impatiemment des nouvelles, le studio Kinetic Games a brisé le silence pour dévoiler une feuille de route ambitieuse qui mènera Phasmophobia vers sa version finale, la très attendue 1.0
. Entre reports stratégiques, refontes graphiques et confirmation d'un portage sur la prochaine console de Nintendo, voici tout ce qu'il faut retenir de ces annonces.
Un retard assumé pour la refonte des personnages
C'était l'une des fonctionnalités les plus attendues pour cette fin d'année, qui n'est finalement jamais arrivée. La mise à jour majeure centrée sur les personnages initialement prévue pour 2025, est officiellement programmée pour le premier trimestre 2026
. Les développeurs justifient ce délai par la volonté de polir l'expérience, citant le succès de la mise à jour Chronicle qui avait bénéficié d'un temps de développement supplémentaire.
Ce retard n'est pas anodin, car il ne s'agit pas seulement d'ajouter de la personnalisation cosmétique. Le studio revoit intégralement le squelette du jeu. Fini les bras désarticulés et les mouvements robotiques qui brisaient l'immersion. L'objectif est clair, offrir un réalisme saisissant au niveau de l'animation.
Notre objectif global est de créer l'expérience la plus immersive possible, et nous pensons que nos modèles de personnages et animations actuels peuvent vous sortir du jeu [...] Avec ces changements, nos personnages bougeront avec plus de réalisme.
Concrètement, cette mise à jour du premier trimestre 2026 introduira un nouveau système d'animation
. Les joueurs pourront voir leurs mains ouvrir et fermer les portes, manipuler l'équipement de manière fluide ou s'injecter les médicaments de santé mentale. Plus impressionnant encore, les animations de mort et de réanimation ont été entièrement retravaillées pour être plus viscérales, marquant un bond qualitatif technique par rapport aux modèles actuels.
Tanglewood, une carte culte bientôt transformée
La célèbre maison du 6 Tanglewood Drive, carte emblématique et point d'entrée pour des millions de joueurs, va subir une refonte majeure qui sera lancée simultanément avec la mise à jour des personnages. Conscients de l'attachement de la communauté à ce lieu, les développeurs se veulent rassurants en comparant ce travail aux rénovations réussies des fermes Bleasdale et Grafton
.
L'agencement général restera familier, mais l'environnement sera enrichi de nouvelles interactions et de légers changements structurels. Surtout, Kinetic Games promet d'intégrer une couche narrative inédite avec un mystère caché derrière les murs de Tanglewood attendra les enquêteurs les plus curieux
, ajoutant une dimension lore à cette carte.
L'arrivée de la version 1.0 et de la Switch 2
Toutes ces modifications ne sont que les préambules de l'événement principal de l'année 2026 avec le lancement de Phasmophobia en 1.0, et sa sortie sur la Nintendo Switch 2, annoncée il y a quelques semaines
. Ce passage en version définitive marquera la fin de l'accès anticipé débuté en 2020. Cette version finale inclura ce que le studio appelait jusqu'alors le mode Horror 2.0, une refonte complète du système de peur destinée à surprendre même les chasseurs les plus aguerris
.
Kinetic Games promet de distiller plus d'informations tout au long de l'année à venir, mais une chose est sûre : la chasse au fantôme n'est pas près de s'arrêter dans Phasmophobia.
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