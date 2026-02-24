Phasmophobia : La refonte de Tanglewood arrive et elle va transformer vos chasses aux fantômes

C'est une annonce majeure pour la communauté de Phasmophobia. Kinetic Games vient de confirmer la date de déploiement de la refonte du 6 Tanglewood Drive. Prévue pour début mars, cette mise à jour promet de métamorphoser la carte la plus emblématique du jeu tout en préservant son âme originelle.

Une atmosphère plus réaliste et oppressante en mars









La fin de la stratégie de la cuisine

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L'attente touche à sa fin pour les vétérans de l'enquête paranormale. Kinetic Games a officialisé l'arrivée de, pour le 3 mars 2026, après que sa refonte ait été annoncée il y a plusieurs semaines. Si les développeurs avaient déjà modernisé des lieux comme les deux Farmhouse,L'objectif est d'aligner cette carte historique sur les standards de qualité actuels du studio,L'un des axes majeurs de cette refonte concerne l'immersion visuelle. Les développeurs souhaitent s'éloigner de l'aspect parfois stérile des premières versions pour offrir un environnement qui semble réellement « habité ». Cela passe par l'ajout de nouveaux assets, d'animations inédites et d'un mobilier repensé pour donner une personnalité aux anciens occupants des lieux.Comme l'explique l'équipe de développement, « notre approche pour Tanglewood était de lui donner une sensation beaucoup plus habitée que les autres maisons actuelles du jeu, ce qui signifie des meubles et une décoration plus anciens. » Et cela sera disponible pour toutes et tousC'est sans doute le changement qui fera le plus débat au sein de la communauté. La cuisine, zone de sécurité privilégiée par les joueurs grâce à son îlot central permettant de tourner en rond pour échapper aux esprits, a été entièrement redessinée.. Si cette modification risque de déstabiliser les habitudes, Kinetic Games assure que de nouvelles opportunités de survie ont été intégrées ailleurs dans la maison pour compenser cette perte.Au-delà des murs et des meubles,. Les premières images dévoilées montrent la présence intrigante d'un train électrique miniature, laissant présager de nouvelles interactions spécifiques avec les entités. Plus inquiétant encore, les développeurs ont teasé une « nouvelle surprise dans le sous-sol », une zone pourtant familière qui pourrait bien devenir le nouveau théâtre de vos pires cauchemars.Enfin, l'ambiance sonore a été revue de fond en comble, allant des craquements du bois jusqu'à un détail aussi anodin qu'un jingle de fin pour le sèche-linge.