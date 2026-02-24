Phasmophobia : La refonte de Tanglewood arrive et elle va transformer vos chasses aux fantômes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 février 2026 à 16h45
C'est une annonce majeure pour la communauté de Phasmophobia. Kinetic Games vient de confirmer la date de déploiement de la refonte du 6 Tanglewood Drive. Prévue pour début mars, cette mise à jour promet de métamorphoser la carte la plus emblématique du jeu tout en préservant son âme originelle.
Phasmophobia : La refonte de Tanglewood arrive et elle va transformer vos chasses aux fantômes
L'attente touche à sa fin pour les vétérans de l'enquête paranormale. Kinetic Games a officialisé l'arrivée de la nouvelle version du 6 Tanglewood Drive, la carte fondatrice de Phasmophobia, pour le 3 mars 2026, après que sa refonte ait été annoncée il y a plusieurs semaines. Si les développeurs avaient déjà modernisé des lieux comme les deux Farmhouse, s'attaquer à la maison la plus populaire du jeu représente un défi d'une tout autre ampleur. L'objectif est d'aligner cette carte historique sur les standards de qualité actuels du studio, tant sur le plan visuel que sonore.

Une atmosphère plus réaliste et oppressante en mars

L'un des axes majeurs de cette refonte concerne l'immersion visuelle. Les développeurs souhaitent s'éloigner de l'aspect parfois stérile des premières versions pour offrir un environnement qui semble réellement « habité ». Cela passe par l'ajout de nouveaux assets, d'animations inédites et d'un mobilier repensé pour donner une personnalité aux anciens occupants des lieux. L'idée est de permettre aux joueurs, par la narration environnementale, de comprendre qui vivait au 6 Tanglewood Drive avant que l'horreur ne s'y installe.

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Comme l'explique l'équipe de développement, « notre approche pour Tanglewood était de lui donner une sensation beaucoup plus habitée que les autres maisons actuelles du jeu, ce qui signifie des meubles et une décoration plus anciens. » Et cela sera disponible pour toutes et tous dès le 3 mars, par le biais d'une mise à jour de Phasmophobia.

La fin de la stratégie de la cuisine

C'est sans doute le changement qui fera le plus débat au sein de la communauté. La cuisine, zone de sécurité privilégiée par les joueurs grâce à son îlot central permettant de tourner en rond pour échapper aux esprits, a été entièrement redessinée. L'îlot disparaît pour offrir un agencement plus naturel et cohérent avec la nouvelle direction artistique. Si cette modification risque de déstabiliser les habitudes, Kinetic Games assure que de nouvelles opportunités de survie ont été intégrées ailleurs dans la maison pour compenser cette perte.

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Au-delà des murs et des meubles, c'est l'essence même du gameplay qui s'enrichit. Les premières images dévoilées montrent la présence intrigante d'un train électrique miniature, laissant présager de nouvelles interactions spécifiques avec les entités. Plus inquiétant encore, les développeurs ont teasé une « nouvelle surprise dans le sous-sol », une zone pourtant familière qui pourrait bien devenir le nouveau théâtre de vos pires cauchemars.

Enfin, l'ambiance sonore a été revue de fond en comble avec l'ajout de nombreux bruitages immersifs, allant des craquements du bois jusqu'à un détail aussi anodin qu'un jingle de fin pour le sèche-linge. Rendez-vous le 3 mars 2026 pour redécouvrir la carte emblématique de Phasmophobia.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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