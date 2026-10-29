Phantom Blade Zero affole les compteurs sur Steam, bien parti pour être l'un des plus gros succès de l'année

Attendu au tournant, le jeu d'action Phantom Blade Zero réalise un lancement historique sur Steam. Avec plus de 720 000 joueurs connectés simultanément quelques heures à peine après sa sortie, le titre du studio chinois S-Game s'impose déjà comme l'un des plus grands succès de l'année 2026.

Le raz-de-marée était annoncé, il a bien eu lieu. Disponible depuis quelques heures seulement, Phantom Blade Zero s'installe déjà sur le toit du monde vidéoludique avec des chiffres qui donnent le vertige. À l'instant T, à l'heure de la rédaction de ces lignes, la plateforme de Valve enregistre un pic impressionnant de 723 876 joueurs simultanés. Une performance colossale qui propulse le titre directement dans le panthéon des plus grands lancements de l'histoire du jeu vidéo solo sur PC.

Un démarrage historique sur la plateforme de Valve

Ce démarrage stratosphérique lui permet de devancer mes mastodontes du multijoueur en ligne actuels tels que Apex Legends et Dota 2. Actuellement, seul l'indéboulonnable Counter-Strike 2 parvient à lui résister au classement des titres les plus fréquentés, tandis que PUBG conserve une faible avance, et pourrait être dépassé très rapidement. Sur le plan financier, le constat est identique. Le jeu d'action domine les ventes en termes de revenus générés, laissant dans son sillage des poids lourds comme Call of Duty: Modern Warfare 4 et Aion 2.

Cette réussite fulgurante n'est pourtant pas une totale surprise. Avant même son arrivée, le cabinet Alinea Analytics estimait que la barre du million d'exemplaires vendus avait été franchie sur PC et PlayStation 5. Une dynamique largement soutenue par l'Asie, puisque près des deux tiers des précommandes provenaient de Chine, de Taïwan et de Hong Kong.

Le sacre d'un studio passionné

Il faut dire que le studio S-Game a mis les petits plats dans les grands pour séduire son public. En s'attachant les services de la star des arts martiaux Donnie Yen, les développeurs ont offert une vitrine de choix à leur univers. L'engouement est tel que le titre se positionne d'ores et déjà comme l'un des jeux les mieux notés de 2026, décrochant au passage une nomination pour le titre de jeu de l'année aux Golden Joystick Awards.

Derrière ce triomphe commercial se cache une aventure humaine hors du commun. Soulframe Liang, directeur créatif et PDG du studio, a tenu à adresser une lettre ouverte sur Steam aux joueurs pour célébrer ce lancement. Il y retrace la genèse du projet, né sous la forme d'un modeste jeu de rôle créé sur son temps libre alors qu'il était étudiant.

Créer des jeux était simplement une source de réconfort pendant mes études à l'étranger, mais sans m'en rendre compte, c'était devenu l'un des aspects les plus importants de ma vie.











Une exigence poussée jusqu'à l'obsession

Le chemin parcouru depuis la première bande-annonce diffusée lors d'un événement PlayStation il y a trois ans force le respect. Pour atteindre un tel niveau de finition, l'équipe n'a reculé devant aucun sacrifice. Les développeurs ont sillonné la Chine pour numériser des villages entiers en trois dimensions et ont collaboré étroitement avec des maîtres d'armes issus de temples Shaolin pour capturer des milliers d'heures d'animations martiales.

Cette quête de perfection a exigé une implication totale de la part des équipes. Le directeur créatif souligne notamment l'importance de l'état d'esprit de ses collaborateurs, citant le directeur artistique Michael Chang. Selon lui, au-delà des simples compétences techniques, c'est la folie et l'obsession pour la création qui font la différence.

Ces dernières années, je répétais souvent à l'équipe que j'avais une décision importante à annoncer. Cela impliquait généralement de déconstruire un projet que tout le monde avait soigneusement construit et peaufiné, puis de le reconstruire, voire de l'abandonner purement et simplement.

Ces remises en question permanentes ont porté leurs fruits. Phantom Blade Zero prouve que l'audace et la persévérance paient et devient l'un des meilleurs lancements de l'année. Et il pourrait très bien passer le million d'utilisateurs simultanés ce week-end.

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