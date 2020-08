Microsoft recrute des grands noms pour un « quadruple A », développé par The Initiative

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis l'annonce de la création du studio The Initiative en 2018, une solide équipe s'est construite, composée de nombreuses personnes talentueuses. Darrell Gallagher, à la tête de ce nouveau studio, a rendu public le nom des derniers arrivants, dans lesquels nous retrouvons, par exemple, Rémi Lacoste (directeur du jeu sur Shadow of the Tomb Raider et Marvel's Avengers) et Christine Thompson (anciennement responsable de la narration pour Destiny 2), qui deviennent respectivement directeur expérimental et scénariste principale au sein du studio.Ces derniers sont rejoints, notamment, par Elaina Scott (anciennement chez Santa Monica), Justin Perez (Respawn), Francisco Aisa García et Sylvia Chambers (Naughty Dog) ou encore Richard Burns (Playground). La liste complète est à retrouver directement sur LinkedIn Bien entendu, les projets de ce studio sont encore mystérieux, mais pas moins ambitieux,. Pour le moment,, réfutant donc les quelques rumeurs qui suggéraient le reboot de certaines licences. Avec ces nouvelles arrivées, qui se sont fait ces derniers mois, espérons en savoir davantage dans les semaines à venir à propos de ce jeu, qui devrait sortir sur Xbox Series X et PC.